La Ciudad testeará a todos los contactos estrechos y no solo convivientes

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que en el distrito serán analizados todos los contactos estrechos de las personas contagiadas de coronavirus, tengan o no síntomas, y ya no sólo a los convivientes, como sucedía hasta el momento. Con esta medida, la gestión porteña busca ampliar la cantidad de testeos que, según aseguró Rodríguez Larreta, "es la mejor manera de cortar la circulación del virus". Según explicó el jefe de Gobierno, se considerará como "contacto estrecho" a toda persona que haya estado a menos de dos metros de distancia durante más de quince minutos" de la persona positiva de coronavirus. De esas personas, a quienes presenten algunos de los síntomas de Covid-19 se les realizará un test de PCR, mientras que a los asintomáticos se les hará el análisis por saliva. Además, también serán considerados como "contactos estrechos" todos las habitantes de "viviendas colectivas", es decir donde conviven varias familias que comparten baño o cocina. Larreta también defendió la apertura de bares y restaurantes con mesas en las veredas y señaló que, a pesar de que durante el fin de semana se registraron aglomeraciones en muchos locales, "la gran mayoría cumplió las pautas" y que, con el correr de los días, "se va a ir ordenando la situación". Sobre las declaraciones del presidente Alberto Fernández en las que aseguró que no dudaría en "apretar un botón rojo" si aumentaran en forma desmedida los casos de coronavirus, Rodríguez Larreta opinó que sigue trabajando en manera coordinada con la Nación y la provincia de Buenos Aires, pero que eso no significa que "tengamos que estar 100 por ciento de acuerdo en todo".