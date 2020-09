Comités barriales de emergencia piden restringir urgentemente toda actividad no esencial

Comits barriales de emergencia piden restringir urgentemente toda actividad no esencial

Los Comités Barriales de Emergencia de Mar del Plata pidieron hoy a las autoridades del Partido de General Pueyrredon que se restrinjan de manera "urgente" todas las actividades que no sean consideradas esenciales en la ciudad y el resto del distrito, debido al incremento de casos de coronavirus registrado en las últimas semanas."Es el momento de restringir todas las actividades que no sean esenciales. La situación actual es muchísimo más severa que la que motivó la decisión de inicios de pandemia. Nos encontramos en la antesala del colapso sanitario y requiere de acciones urgentes. Ninguna actividad económica se verá beneficiada si no se toman medidas estrictas", indicaron.El comunicado, subrayó: "La proporción de mayores de 65 años, la poca disponibilidad de camas operativas de internación y terapia, la dinámica actual de la enfermedad, tanto el contagio -1.576 solo en la última semana- como la proporción de personas que requieren internación y terapia, la alta tasa de enfermedades preexistentes en sectores populares, son elementos que indican que deben tomarse medidas en forma urgente"."De no hacerlo, se corre el riesgo de vivir situaciones muy difíciles. El impacto de la medida, circulación solo de esenciales, será un mensaje contundente que deja clara la gravedad de la situación y aliviará los servicios de salud hoy al borde de sus posibilidades. No existe a la fecha otra medida de salud pública de similar efectividad a la propuesta, a sabiendas de los problemas que causa a la actividad económica y social", estimaron.