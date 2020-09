"Soy orgullosamente una nena trans y estoy feliz", la reacción de una adolescente al cupo laboral

Fotos: gentileza Ana Beln Barragn, directora del documental "Se dice ELLAS".

La emocin de Coc le da sentido a nuestro trabajo cotidiano. Nos mueven las fuerzas de que las decisiones que tomamos se traduzcan en historias de oportunidades, libertades y reconocimiento de derechos. Me conmueve su relato y me dan ganas de abrazarla muy fuerte. https://t.co/s3PeItcSkl Eli Gomez Alcorta (@EliGAlcorta) September 6, 2020

"Hoy mi pas es un lugar ms abrazador para el futuro de mi hijita", dijo la madre de una nia trans La periodista feminista y madre de una niña trans de cinco años, Romina Pezelatto, aseguró que las familias con infancias y adolescencias trans “estamos de fiesta” con el decreto de cupo laboral, porque con esta decisión “mi país es un lugar más abrazador para el futuro de mi hijita”.



“No es lo mismo que haya leyes que garanticen el acceso de derechos, a que no existan. Y si bien sabemos que son conquistas de la lucha en la calle, tiene que haber voluntad política para que las leyes salgan” como ocurrió en este caso, dijo Pezelatto (41), madre de Gema y una de las coordinadoras del medio digital La Marea Noticias.



“Y una vez dadas las políticas públicas, sabemos que para los sectores en lucha vinculados a estos derechos, este marco jurídico significa solo un piso simbólico a partir del cual empieza otra disputa para que eso se cumpla”, dijo.



No obstante, este “piso simbólico” tiene muchas implicancias, porque “implica abrazar a las personas más vulneradas” para darles la posibilidad de “acceder a un trabajo digno con el amparo del Estado”.



“Hay países y gobernantes que no lo consideran necesario. Por eso cuando supe la noticia me vino una sensación ‘de qué bueno estar en este país’, vivir en un lugar donde me siento segura para criar y acompañar a mi hija. Porque cuando decimos ‘el Estado es responsable’, también lo es de estas políticas públicas que hacen a una sociedad más humana y respetuosa”, dijo.



Romina contó que van a comenzar los trámites del cambio de identidad registral y que en el proceso la familia es acompañada felizmente por la escuela donde la semana pasada la maestra de la niña les propuso rehacer en cartulina su DNI.



“Sacamos la foto. Pusimos sus juegos y colores favoritos y un corazón en el que casi no entraron los nombres de sus amiguitxs tan fundamentales en cada mojón... y surgió la iniciativa de pensarlo formal y concretamente. Su felicidad fue tan grande como la nuestra”, contó Pezzelato al subir una foto de la obra terminada a las redes sociales.



Gema es muy chiquita aún para entender de qué se trata el cupo laboral trans, pero su mamá cuenta que “se le ilumina la cara cuando ve a personas trans ocupando lugares visibles”, como es el caso de la conductora de la TV Pública, Diana Zurco, a quien “ama”.



“Estamos de fiesta. Gracias a cada activista por esta conquista que nos hace mejores”, concluyó.

Una adolescente trans de 13 años grabó un video para expresar que está “súper feliz” con la instauración por decreto del cupo laboral trans en el Estado Nacional porque “en el futuro voy a poder tener un trabajo digno”, y su mamá pidió “pensar también en el hoy” de las infancias y adolescencias transgénero porque “algunas y algunos no la están pasando bien”.El video, que en dos días cosechó más de 36.500 vistas en Twitter, fue republicado por la propia ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, con la frase “la emoción de Cocó le da sentido a nuestro trabajo cotidiano”.“¡Hola! Soy Constanza y soy orgullosamente una nena trans. Mi mamá hoy me despertó con la maravillosa noticia de que el Presidente lanzó por decreto la ley de cupo laboral trans y travesti”, dice Cocó en el video posteado por su mamá en redes sociales.Después de un enfático “estoy súper feliz”, la adolescente afirma estar segura de que “en el futuro voy a poder tener un trabajo digno sin ser juzgada por mi género”, y “cumplir" el "sueño de ser abogada”.“Gracias porque muchos niños y adolescentes vamos a poder ser lo que soñamos en el futuro”, dijo la adolescente, que cursa segundo año en una escuela pública de Villa Nueva, la localidad cordobesa donde vive con su mamá y sus hermanos Camila (23) y Valentino (4).Al publicar el video, su mamá -Valeria Herrera (40)- apuntó que con medidas como ésta, “el futuro se va pintando de colores para su vida y de todes aquelles que hoy son libres de ser quienes realmente son”.“¡Orgullosa de vos mi amor! Orgullosa y feliz por este gran paso para todas las generaciones que lucharon y luchan por más igualdad, empatía y derechos”, escribió.En diálogo con Télam, Herrera contó que no cabía en sí de la “emoción” cuando supo del decreto que estableció el cupo laboral trans porque “da tranquilidad respecto del futuro”.Integrante del Programa de Niñeces y Adolescencias Trans y No binarias y sus Familias, del gobierno de la provincia de Córdoba, Herrera dijo que, "como mamá, una de las preocupaciones siempre fue cómo será cuando tenga que ir a buscar trabajo; porque más allá de que ella esté capacitada, el miedo al rechazo siempre está”.“Si bien la ley es hermosa y da tranquilidad sobre el futuro, también hay que pensar en el hoy de ellas y ellos, porque hay algunos niños y niñas que no la están pasando bien, y como padres no tenemos herramientas jurídicas para acompañarlos”, dijo.También bregó porque "de una vez por todas tengan la atención de salud que corresponde, para que una mamá los pueda llevar a cualquier pediatra y sepa del tema; y que en el colegio que estén los contengan y acompañen en su proceso sin tener que dar tantas explicaciones”, dijo.La madre de Cocó le contó la noticia el viernes por la mañana y no tuvo que explicarle demasiado porque era un tema que venían hablando, y agregó que “estaba chocha, feliz” con la novedad.Herrera explicó que no habría pasado de ser “una charla cotidiana” si no fuera por la intervención de Ana Belén Barragán -la directora del documental “Se dice ELLAS” que Cocó protagonizó en 2017 junto a dos mujeres trans adultas- quien propuso a las tres grabar un video corto “con lo que cada una sentía a partir de la ley de cupo laboral trans".El video se volvió viral y Herrero recibió requisitorias periodísticas hasta de medios extranjeros.“Como mamá no está bueno tener que mostrar a mi hija para que el Estado y la sociedad tomen conciencia de que las infancias y adolescencias trans están y siempre estuvieron, pero antes se las tapaba y no se las dejaba ser”, afirmó.Herrera contó que Cocó “hizo su transición hace tres años” y tiene su DNI rectificado desde 2017, cuando faltaba poco para cumplir 10 años.“Fue una de las primeras en la provincia de Córdoba y al hacernos visibles, ayudamos a otras familias para que puedan entender y acompañar a sus hijes”, dijo.El video fue reposteado, también, por la secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidad, Cecilia Merchán, quien le agregó la frase: “¡Por estos enormes sentipensamientos, todo se transforma en belleza!”.“Nos mueven las fuerzas de que las decisiones que tomamos se traduzcan en historias de oportunidades, libertades y reconocimiento de derechos. Me conmueve su relato y me dan ganas de abrazarla muy fuerte”, agregó la ministra Gómez Alcorta.A través del decreto 721/2020 del pasado viernes, el Gobierno estableció que al menos el 1% de los cargos del ámbito público nacional deberán ser ocupados “por personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad necesarias”, lo que fue celebrado por activistas y funcionarias como “histórico”.