Por siete días no habrá internaciones en hospital municipal bahiense

Gustavo Caresta director general del Hospital Municipal Bahiense

Las autoridades del hospital Municipal de Bahía Blanca anunciaron hoy que por una semana no internarán a pacientes y que sólo se atenderán emergencias en el marco de la pandemia por coronavirus."Queremos transmitirle a los vecinos de Bahía Blanca la preocupación que tenemos en estos días dado que la mayoría de nuestras camas de internación están ocupadas casi en un cien por ciento en algunos sectores", informó el director general del centro asistencial Gustavo Carestía.El médico dijo que "esto determina que no tengamos la posibilidad en el corto plazo de internar más pacientes por el término, en principio, de siete días".El director general pidió a los vecinos "que piensen en la necesidad de cuidarse cada vez más, y que esta situación de concurrir al hospital a veces por cuestiones que son de solución en otros estamentos del ámbito de la salud lo hagan y no vengan al hospital".Carestía sostuvo que "estamos en contacto permanente con el resto de los hospitales y con las autoridades sanitarias de la ciudad para ir solucionando estos problemas"."Estamos atravesando seguramente una de las peores cuestiones que nos va a tocar en nuestras vidas, en esto tenemos responsabilidad todos en tomar las medidas que sean necesarias para cuidarnos y que podamos limitar los alcances de esta pandemia", puntualizó el profesional.Por su parte, la vocera del centro asistencial, Graciela González Prieto, dijo que "no tenemos camas Covid ni en clínica médica ni en terapia intensiva, seguimos trabajando en la guardia con las emergencias".González Prieto dijo que "el área covid por estos siete días no recibe enfermos porque no tiene capacidad de absorberlos".Por último señaló que "tenemos 21 compañeros de trabajo que están enfermos, entre médicos, enfermeros, mucamos y de tareas asociadas, y además en aislamiento y sospechosas otras 60 personas".