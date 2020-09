Quedó inaugurada la remodelada estación Boulogne Sur Mer de la Línea Belgrano Norte

Meoni dijo que es una obra muy significativa que tiene un impacto muy importante sobre la poblacin"

Obras ferroviarias

Las obras, esperadas por todos los vecinos y usuarios luego de que en 2018 la estación sufriera un desmoronamiento de un andén provisorio que causó heridas a varios pasajeros, abarcaron la elevación de andenes, la instalación de luminarias led, módulo SUBE y nuevo señalamiento.Además se realizaron nuevos refugios que generan una mejor accesibilidad a todos los usuarios, nueva boletería y sistema de audio, y cámaras que brindan mayor seguridad a los pasajeros.“Cada estación, en cada localidad, nuclea la vida social, laboral, es donde hay actividad económica y se debe priorizar. Una estación de trenes debe ser segura, iluminada, con altavoces, con cámaras de videovigilancia que seguramente trabajarán en conjunto con el centro de monitoreo municipal”, agregó.Además, señaló:“Pensamos -dijo- en cada vecino, en cada ciudadano que usa la estación del ferrocarril, el transporte público. Queremos mejorar la infraestructura de todas las estaciones de trenes a lo largo y ancho del Gran Buenos Aires: ya tenemos 50 entre programadas, en obra, comenzando a construirse, licitándose o proyectándolas”.“Estamos pensando en cómo brindar hoy, ahora y no dentro de 30 años, una mejor calidad de vida a los argentinos. En el marco de la pandemia, que impacta de manera negativa en muchos aspectos, hoy priorizamos el trabajo. Es el pedido de nuestro presidente Alberto Fernández, acelerar los procesos para poner en marcha todas estas obras y generar más trabajo. Y ese es nuestro objetivo. Estamos poniendo a la Argentina en marcha”, concluyó.Por su parte, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, declaró que "esta obra impacta en 200 mil habitantes del Gran Buenos Aires, y agrega una importante inyección económica a la zona comercial de Boulogne. Era una obra muy esperada".Posse agradeció “en nombre de los vecinos de toda esta parte del Gran Buenos Aires, que tiene epicentro en Boulogne, pero que en definitiva es un centro comercial muy importante que nació y creció en derredor de la estación de tren, por lo que la puesta en valor de la nueva estación no es sólo para este lugar, sino para toda la zona”.“Si bien los ferrocarriles son de jurisdicción nacional, se trata de una obra en la que tuvo especial intervención el Municipio, ya que al no parar el tren en su andén original (casi tres años de demora) terminaba perjudicando a una parte del comercio de la zona. Ahora, remodelado el andén, vuelve a funcionar y es una alegría para todos”, señaló Posse.Fuentes de la cartera señalaron que, en total, el Ministerio de Transporte lleva adelante obras ferroviarias en 10 municipios de la provincia de Buenos Aires: Pilar, Malvinas Argentinas, Escobar, Ezeiza, Presidente Perón, San Fernando, Cañuelas, Avellaneda, Quilmes y San Isidro.Durante el transcurso del año se habilitarán el resto de las estaciones, por etapas, priorizando la inauguración de Villa Rosa, Aristóbulo del Valle, Villa Adelina, Montes y Adolfo Sourdeaux.La puesta en valor de estas estaciones forma parte del Plan Integral de Obras Ferroviarias de 14.000 millones de dólares que puso en marcha el Ministerio de Transporte para transformar la manera de viajar en tren en toda la zona Metropolitana.El Plan incluye mejoras en un total de 168 estaciones, nuevo material rodante, tres nuevos viaductos, la construcción de pasos bajo nivel, renovación de vías, repotenciación eléctrica y obras estratégicas como el soterramiento del ferrocarril Sarmiento y la Red de Expresos Regionales, que permitirá interconectar a todas las líneas con un sistema de túneles y estaciones subterráneas.Además, contempla la instalación de sistemas de frenado automático en los trenes de toda el Área Metropolitana, para hacer realidad el compromiso con un transporte público de calidad y que viajar sea más rápido, cómodo y seguro.Puntualizaron que la inversión del Estado Nacional es superior a los 5.500 millones de pesos y generan más de 6.000 nuevos empleos, impactando positivamente en mejorar las líneas de trenes Belgrano Norte, San Martín, Mitre y Roca.Y detallaron que, a su vez en el AMBA, el Gobierno nacional desarrolla la construcción de paradas seguras en 24 municipios, brindando mayor seguridad y comodidad a todos los argentinos y argentinas que utilizan diariamente el transporte público.