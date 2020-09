"La gente no viene a la consulta por miedo a contagiarse", advierten cardiólogos

Alberto Lorenzatti Federacin Argentina de Cardiologa

Cardiólogos aseguraron hoy que han disminuido las consultas de los pacientes por miedo al contagio de coronavirus y advirtieron que "no hay que dejar de hacerse los controles", al celebrarse esta semana la Cardio Week 2020 organizada por la Federación Argentina de Cardiología."No hay que dejar de hacerse los otros controles. La gente está dejando de hacer la consulta común o por problemas crónicos, o dejando de tomar la medicación. Se está dando que no consultan por temor a contagiarse", dijo a Télam el presidente de la Federación Argentina de Cardiología, Alberto Lorenzatti."La cuarentena trajo cambios en la dieta y disminución en la actividad física y eso trae consecuencias muy malas", alertó."La oportunidad de realizarla de manera virtual le otorgará un alcance mayor y permitirá que médicos de todas las regiones del país puedan participar de la propuesta de la Federación Argentina de Cardiología", aseguraron desde la organización, que planificó talleres, simposios y cursos durante los cinco días que dura este evento virtual.Entre los disertantes, además de Lorenzatti, participan José Luis Zamorano, vicepresidente de la Sociedad Europea de Cardiología, y el estadounidense Oscar Cingolani, que en la conferencia de cierre hablará sobre el "Manejo de las Enfermedades Cardiovasculares en Tiempos de Covid-19"."En esta pandemia hemos desarrollado este tipo de herramientas virtuales. Llevamos más de 6.000 inscriptos y habrá 25 disertantes extranjeros de EEUU, Europa y Latinoamérica", aseguró Lorenzatti.Sobre cómo afecta el coronavirus al sistema cardiovascular, Lorenzatti explicó que todavía no hay estudios que determinen cuáles son las secuelas que provoca."Por ahora vimos que el virus produce insuficiencia cardíaca, trastornos en la coagulación como trombosis o arritmias. Se han descripto bastantes afectaciones del sistema cardiológico pero no están bien determinadas las secuelas", indicó."Se están haciendo estudios y algunos pacientes presentaron afectación de las arterias y el corazón", agregó."Conocemos muy poco de este virus, vemos que tiene una mortalidad selectiva, sobre todo en mayores de 65 años y varones", concluyó el cardiólogo.