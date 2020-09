Los 6 municipios registraron casos despus de casi seis meses sin ser alcanzados por la pandemia

Florentino Ameghino

Carlos Tejedor

Adolfo Gonzales Chaves

Salliqueló

Rivadavia

Tres Lomas

, pidieron este lunes extremar las medidas de cuidado para evitar la propagación del virus.La situación sanitaria de estos distritos fue advertida este lunes por el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, quien junto al jefe de Gabinete, Carlos Bianco, en conferencia de prensa, alertó sobre el aumento en la cantidad de contagios en el interior de la provincia, que ya representan un 12% de la cantidad total y continúan con una tendencia al alza.Al respecto,y, si bien reconoció que esta situación "era de esperar", pidió "mantener la calma y reforzar todas las medidas de cuidado personal para prevenir mayores contagios".dijo Tellechea, quien agregó que tanto el niño como su familia, "desde el momento en que se realizó el hisopado, se encuentran aislados, sobrellevando esta situación en buen estado de salud".Tellechea adelantó que como medida preventivaEn cuanto a otros distritos que se mantenían sin casos activos de coronavirus,Horas después, las autoridades brindaron un nuevo parte epidemiologico donde reportaron queo, mientras unas 275 personas se encuentran cumpliendo aislamiento domiciliario preventivo.Ante esta situación, desde este municipio ubicado al noroeste de la provincia de Buenos Aires, la intendenta Celia Gianini, en conferencia de prensa, comunicó una serie de medidas que buscan contener la situación, quedando suspendidas todas las actividades deportivas, reuniones religiosas, familiares y sociales por el plazo de 14 días.Al igual que la localidad de Carlos Tejedor, el pasado viernes, en este caso un médico que trabaja en la localidad de Tres Arroyos.Al respecto, el intendente municipal Marcelo Santillán, indicó que se trata de José Martínez, ex intendente de esa localidad y trabajador del Hospital Pirovano, en tanto horas después fueron confirmados dos vínculos estrechos del primer contagio."Tomamos la decisión de que no haya concurrencia en la plaza, y en ningún espacio público" dijo Santillan, quien indicó que si bien no se restringen las salidas recreativas recomienda "siempre mantener los dos metros de distancia como se está haciendo en los comercios y supermercados".Por su parte,‬Para llevar tranquilidad a la población,‭ ‬se informó que las tres personas se contagiaron luego de trasladarse a Junín,‭ ‬para realizar un tratamiento médico y que,‭ ‬inmediatamente luego de entrar a Salliqueló,‭ ‬realizaron el aislamiento social,‭ ‬preventivo y obligatorio,‭ ‬por lo que no hay ningún contacto estrecho.‭En este sentido,‭ ‬el intendente Juan Miguel Nosetti manifestó a Télam, que "‬los vecinos han sido muy conscientes con respecto a la situación y,‭ ‬gracias a las medidas implementadas con respecto al aislamiento,‭ ‬hoy podemos informar estos casos y tener la tranquilidad de que la situación está controlada,‭ ‬ya que los infectados no estuvieron en contacto con nadie"‬.‭"Es fundamental la conciencia ciudadana,‭ ‬ya que son las acciones de los vecinos las que,‭ ‬sumadas a las medidas adoptadas,‭ ‬permiten que la situación esté controlada", dijo Nosetti, quien remarcó que "es un momento para ser solidarios y pensar no sólo en uno como individuo".Por otra parte, informaron que esta localidad ubicada en el oeste de la provincia de Buenos Aires, registra 3 casos positivos.Finalmente, la Secretaría de Salud del municipio bonaerense de Tres Lomas dio cuenta este domingo del contagio de una mujer que se había trasladado a una localidad vecina y a su regreso presentó síntomas.