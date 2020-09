Quirós, sobre el consumo en bares sin cuidados: "Lo que pasó el primer día no fue bueno"

"Con esto estamos haciendo gestin sanitaria y social", dijo sobre los encuentros en bares.

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, reconoció hoy que "lo que pasó el primer día no fue bueno", en relación a lo sucedido el fin de semana en bares y nuevas peatonales de la Ciudad, con "gente sin barbijo, y a menos de metro y medio de distancia"."Lo que pasó el primer día no fue bueno, así como no fue bueno lo que pasó el primer día que habilitamos la actividad física", aseguró Quirós sobre la autorización que rige en la Ciudad de Buenos Aires para que los bares y restaurantes puedan ofrecer sus servicios en mesas ubicadas en las veredas."Se entiende que haya gente que tenga necesidad de salir, pero necesitamos hacerlo como corresponde", agregó esta mañana Quirós durante la conferencia de prensa en la que se informa sobre la situación del coronavirus en la Ciudad.Luego, pidió que la gente "cumpla con la normativa" de distanciamiento y uso de tapaboca ya que, resaltó, "todavía no hemos terminado nada, no se ha resuelto nada".En la conferencia de prensa brindada en la sede del Gobierno porteño, Quirós advirtió que "lo que ocurrió el viernes y relativamente mejorado el sábado no fue bueno"."Nosotros tenemos que construir ciudadanía, tenemos que ser capaces de transitar el espacio público de manera cuidada y cumpliendo la normativa", enfatizó el funcionario porteño, quien admitió que existe agotamiento tras "seis meses de esfuerzo colectivo".Entre otras medidas, insistió en que "el barbijo o el tapabocas se coloca en la base de la nariz, no en la punta, bien firme, hay que respirar a través del barbijo, es la medida individual más importante que podamos tomar".Luego de las críticas que recibió el Gobierno porteño por la apertura de bares y restaurantes, el ministro de Salud defendió la medida al asegurar que tomaron esa medida porque "estos encuentros estaban ocurriendo".Por eso, señaló, desde el Gobierno porteño decidieron "llevarlos a un lugar abierto, mucho más seguro", que además permite que estén "a la vista"."Con esto estamos haciendo gestión sanitaria y social", aseveró el titular de la cartera sanitaria porteña.Quirós aseguró que los informes epidemiológicos de la Ciudad de las últimas semanas daban cuenta de que gran parte de los contagios se producían en encuentros sociales e insistió con que, por esa razón, se decidió esta apertura con "el criterio de invitar a la gente a que no se encuentre en lugares cerrados que es el lugar más peligroso de todos".Sobre la situación de la pandemia en la Ciudad, el ministro señaló que hay "subidas y bajadas de entre 1.100 y 1.300 casos por día", pero que esa cifra se mantiene estable. "Hemos logrado aplanar la curva durante ocho semanas", indicó.También se refirió a la ocupación de camas que en el sector público alcanza al 62 por ciento mientras que en el privado "está un poco más estresado, con el 71 por ciento de las camas ocupadas".Sin embargo, aclaró que "ninguno de los dos subsectores ha demostrado una tendencia a la saturación".Al ser consultado sobre la frase del presidente Alberto Fernández en la que se refirió a que no dudaría en "apretar el botón rojo" y volver a fase uno si aumentaban los contagios, Quirós dijo estar de acuerdo ya que la situación de la pandemia varía en cada distrito.En este marco, recordó que esa decisión ya se había tomado en la Ciudad en conjunto con la provincia de Buenos Aires cuando se registró un alza en los casos en la región metropolitana."Me parece absolutamente apropiado ir mirando epidemiología por epidemiología", dijo Quirós sobre las palabras del Presidente, y agregó: "Recuerden que, en momentos en que nosotros estábamos en el AMBA con cierta tendencia a ascender, nos pusimos de acuerdo entre todos en hacer una intensificación" de las medidas.