Efemérides del 7 de septiembre

1979 - ARGENTINA CAMPEÓN. La selección argentina de fútbol sub 20 gana el Mundial de Japón al vencer por 3-1 a la de la Unión Soviética con goles de Hugo Alves, Ramón Díaz y Diego Maradona. “El pelado” Díaz fue el goleador del torneo, el primero de los seis títulos mundiales ganados hasta ahora por la selección argentina sub 20.2005 - NICOLINO LOCCHE. Muere en la ciudad mendocina de Las Heras, a la edad de 66 años, el ex boxeador Nicolino Locche, apodado “el intocable" por su habilidad para esquivar golpes, campeón mundial de la categoría superligero entre 1968 y 1972.1784 - FRAY LUIS BELTRÁN. Nace en la ciudad de San Juan (por entonces provincia de Cuyo) el religioso franciscano Luis Beltrán, capellán del ejército del general José de San Martín y fabricante de armas de artillería en la guerra independentista contra España. El “fraile artillero” acompañó a San Martín y sus tropas en el cruce de la cordillera de Los Andes para liberar a Chile.1936 - JORGE PORCEL. Nace en Buenos Aires el cantante, actor y humorista Jorge Porcel, ganador de cuatro premios Martín Fierro y un Konex. Filmó 54 películas y formó una exitosa dupla cómica con Alberto Olmedo.1859 - BIG BEN. Comienza a funcionar en una torre del Palacio de Westminster de Londres el reloj de cuatro caras popularmente llamado Big Ben, ícono de la cultura británica. Es el reloj de cuatro caras más grande del mundo.1994 - ENZO FRANCESCOLI. El delantero uruguayo Enzo Francescoli vuelve a jugar en River Plate al cabo de ocho años en el fútbol de Francia e Italia. El regreso de “El príncipe” fue en el estadio Monumental, en partido de la Supercopa Sudamericana 1994 en el que marcó de penal uno de los goles de River en el empate 2-2 ante Nacional de Montevideo.1996 - MIRIAM A. BIANCHI. A la edad de 34 años, muere la popular cantante de música tropical Gilda (Miriam Alejandra Bianchi) en un accidente automovilístico ocurrido en el kilómetro 129 de la ruta nacional 12, en la provincia de Entre Ríos. En el accidente también murieron la hija mayor y la madre de Gilda, además de tres músicos y el chofer del ómnibus en el que viajaba la banda de la artista, que fue embestido por un camión.1980 - GABRIEL MILITO. Nace en la ciudad bonaerense de Bernal el ex futbolista y entrenador Gabriel Milito, quien brilló en Independiente y el Zaragoza y el Barcelona españoles. Jugó 462 partidos y convirtió 12 goles. Fue técnico de Independiente, donde había comenzado su carrera de jugador, y de Estudiantes de La Plata.1949 - GLORIA GAYNOR. Nace en la ciudad de Newark (Nueva Jersey, EEUU) la cantante estadounidense Gloria Gaynor (Gloria Fowles), referente de la música disco, quien grabó 22 álbumes de disco y soul.2020 -TRABAJADOR METALÚRGICO. Se celebra el Día del Trabajador Metalúrgico en conmemoración de la fecha de 1784 en la que nació fray Luis Beltrán, quien con el grado militar de teniente fabricó armamento para la guerra con España por la independencia de las Provincias Unidas del Río de La Plata.