Suman 9.859 los fallecidos y 478.792 los contagiados desde el inicio de la pandemia

Del total de diagnosticados hoy,el 22,1% corresponde a contactos estrechos de casos confirmados y 62,5% a casos de circulacin comunitaria

La cartera sanitaria señaló que son 2.512 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 61,8% en el país y del 68,2% en la Área Metropolitana Buenos Aires.Un 58,27% (4.071 personas) de los infectados de hoy (6.986) corresponden a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires.El reporte vespertino consignó que murieron 28 hombres, 11 residentes en la provincia de Buenos Aires; 3 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en la provincia de Córdoba; 3 en la provincia de Jujuy; 2 en la provincia de Neuquén; 1 en la provincia de Río Negro; 2 en la provincia de Salta; 4 en la provincia de Santa Fe; 1 en la provincia de Santiago del Estero; y 24 mujeres, 9 residentes en la provincia de Buenos Aires; 1 en la Ciudad de Buenos Aires; 4 en la provincia de Córdoba; 1 en la provincia de Entre Ríos; 2 en la provincia de Jujuy; 1 en la provincia de Río Negro y 6 en la provincia de Santa Fe.El parte matutino indicó que fallecieron 34 hombres, 26 residentes en la provincia de Buenos Aires; 2 en la provincia de Chaco; 2 en la provincia de La Rioja; 2 en la provincia de Neuquén; 1 en la provincia de Salta y 1 en la provincia de Santa Fe. Además, 34 mujeres: 23 residentes en la provincia de Buenos Aires; 1 en la provincia del Chaco; 7 en la ciudad de Buenos Aires; 1 en la provincia de La Rioja; 1 en la provincia de Mendoza y 1 en Tierra del Fuego.Del total de diagnosticados, 1.210 (0,3%) son importados, 105.702 (22,1%) contactos estrechos de casos confirmados, 299.270 (62,5%) casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.Hoy se registraron en la provincia de Buenos Aires 3.269 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 802; en Catamarca, 5; en Chaco, 102; en Chubut, 39; en Córdoba, 387; en Corrientes, 10; en Entre Ríos, 92; en Formosa, 1; en Jujuy, 250; en La Pampa, 4; en La Rioja, 94; en Mendoza, 413; en Misiones, 2; en Neuquén, 177; en Río Negro, 54; en Salta, 156; en San Juan, 4; en San Luis, 2; en Santa Cruz, 121; en Santa Fe, 615; en Santiago del Estero, 76; en Tierra del Fuego, 49; y en Tucumán 262.El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 292.446 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 102.920; Catamarca, 86; Chaco, 6.014; Chubut, 1.217; Córdoba, 11.152; Corrientes, 345; Entre Ríos, 4.293; Formosa, 90; Jujuy, 10.125; La Pampa, 234; La Rioja, 2.039; Mendoza, 9.697; Misiones, 67; Neuquén, 3.819; Río Negro, 6.991; Salta, 4.632; San Juan, 377; San Luis, 247; Santa Cruz, 2.288; Santa Fe, 12.119; Santiago del Estero, 1.295; Tierra del Fuego, 2.345; y Tucumán, 3.954.Además, se incluyen, en Tierra del Fuego, 13 casos en las Islas Malvinas, según información de prensa debido a que por la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto de la Covid-19 en esa parte del territorio argentino.El mandatario utilizó su cuenta de Twitter para recomendar un programa sobre el coronavirus que se emitirá esta noche, a las 22, por la TV Pública."En estas horas en que los contagios crecen, hacete parte de los que seriamente asumen el riesgo que enfrentamos. Informarse y ayudar tomando todas las prevenciones que el COVID 19 nos impone", publicó el Presidente.En cuanto a la propagación del virus, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, informó que "el promedio diario en los últimos 7 días es de 9.975" casos y advirtió que "no hemos logrado interrumpir la transmisión comunitaria en ninguna de las áreas" donde hay transmisión comunitaria, un total de 18 en el país.Por su parte, el Gobierno porteño informó que clausuró 12 locales gastronómicos en Palermo, Liniers, Agronomía, Constitución y Caballito por no cumplir con la normativa, dos de ellos por permitir fiestas en el interior, luego de que esta semana los bares habilitaron mesas en las veredas.En tanto, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, criticó, en declaraciones a radio Milenium, la reapertura de bares en la Ciudad de Buenos Aires y afirmó que "cuando uno juega al límite y a la ruleta rusa, el riesgo es muy grande" y "aumentar la circulación es aumentar la cantidad de casos" de coronavirus.En cuanto a la asistencia alimentaria en el marco de la pandemia, fuentes del Ministerio de Desarrollo Social informaron a Télam que se invertirán $ 30.000 millones en el mercado interno en los últimos cuatro meses del año, a través de la Tarjeta Alimentar (TA), para garantizar alimentos para la población vulnerable, que sumará, durante todo el 2020, una inyección total por parte del Estado de $ 90.000 millones.Por otra parte, científicos estadounidenses lograron determinar que el nuevo coronavirus solo mostró mutaciones mínimas desde su primer ataque en diciembre de 2019, de lo que se desprende que una sola vacuna podría ser suficiente para evitar infecciones globales, según un estudio del Instituto de Investigación del Ejército.La enfermedad también mostró cifras de alarma en Rusia, que hoy superó el millón de casos y se ubica cuarto entre los países más afectados, mientras Israel contabilizó 14 nuevas muertes que lo llevaron a superar las 1.000 en la cuenta general.Los registros -tanto académicos como de la Organización Mundial de la Salud (OMS)- de cantidad de casos y decesos a nivel global, mantienen a Estados Unidos como el país más perjudicado, tanto en el caso de los positivos (6.249.163) como de los fallecidos (188.633), mientras Brasil sigue en segundo lugar en el rubro muertes (126.203) y en los contagios (4.123.000), aunque es probable que en cuestión de horas sea superado por India, que tiene 4.113.811.La gran diferencia radica en que el gigante asiático, de 1.350 millones de habitantes, registra 70.623 casos mortales y se mantiene tercero en las estadísticas.De acuerdo con el registro en línea de la Universidad Johns Hopkins, de Estados Unidos, en el cuadro de los diez países con mayor cantidad de contagios aparecen cinco latinoamericanos, con la Argentina en el décimo puesto (superó a Chile por unos 50.000 casos).En Italia, el exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi continuaba este domingo internado en un hospital de Milán por coronavirus y evoluciona de forma regular.Italia informó hoy que tiene 277.634 casos y 35.542 muertos desde que comenzó la emergencia en el país el 21 de febrero, y a pesar del reciente incremento de casos, el Gobierno descartó un nuevo confinamiento nacional.