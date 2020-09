Clausuran 12 locales gastronómicos en la Ciudad de Buenos Aires

Ayer se difundieron imgenes de bares repletos en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

El Gobierno de la Ciudad clausuró 12 locales gastronómicos en Palermo, Liniers, Agronomía, Constitución y Caballito por no cumplir con la normativa, dos de ellos por permitir fiestas en el interior.Según se comunicó oficialmente, la Agencia Gubernamental de Control realizó nueve clausuras "por mesas y sillas en las veredas fuera del horario permitido", que es hasta las 24, y una "por vender bebidas alcohólicas después de las 20 horas".También se efectuaron dos clausuras por fiestas en el interior de los locales, "actividad totalmente prohibida".Ayer, luego de que se difundieran imágenes en las que se advertía el incumplimiento de los cuidados para prevenir el contagio de coronavirus, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, le pidió a las autoridades del Gobierno porteño que "haga cumplir los protocolos con los que se comprometió".También explicó que "quienes fiscalizan la aplicación (de las normas) son los gobiernos locales".Al respecto, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, declaró ayer que "en la ciudad de Buenos Aires se cumplen los protocolos, los vecinos son responsables y la mayoría cumple", a la vez que indicó que "nosotros tenemos que controlar si hay violaciones, siempre hay, por eso hoy vamos a reforzar los controles".En un comunicado difundido hoy, las autoridades porteñas recordaron que "no puede haber reuniones sociales en espacios complementarios o accesorios a los emplazamientos de mesas y sillas de las áreas gastronómicas y sus extensiones (espacios verdes, boulevares, veredas, etc.) durante todo el día".A la vez, se indicó que "únicamente se podrá consumir en las mesas dispuestas por cada local.Por otro lado, "está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 20 horas para la modalidad take away".