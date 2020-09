Rectores: "No podemos permitir que los trabajadores de la salud se sientan solos"

Los recotores universitarios emitieron una declaracin de apoyo a los trabajadores de la salud durante esta pandemia.

Los rectores de todas las universidades públicas, agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitieron una declaración de apoyo a los trabajadores de la salud durante esta pandemia en la que destacaron que "no podemos permitir que se sientan solos, agobiados, y agotados".Durante el 84 plenario que se realizó en forma virtual, los rectores aseguraron que a los trabajadores de la salud "tenemos que expresarles nuestro reconocimiento, acompañamiento y solidaridad, no solo en ese aplauso que diariamente merecen sino también a través de comportamientos sociales adecuados", informó el CIN en un comunicado."Dentro del resto se incluyen los programas de fortalecimiento, de incentivos y cuestiones de ciencia y técnica. Cabe aclarar que el proyecto de presupuesto incluye por primera vez un renglón especial para actividades de extensión en su fortalecimiento y desarrollo", indicaron los rectores.Precisaron además que el proyecto refleja además "el reconocimiento al desempeño de las universidades públicas en la situación de pandemia y expresa el compromiso de mantener las clases y la producción científico tecnológica".La titular del CIN, Delfina Veiravé destacó que "estamos transitando una situación compleja y crítica de la pandemia en el país de manera que esto también nos compromete a fortalecer a reforzar nuestra responsabilidad para seguir aportando en colaboración con aquellos que tienen la responsabilidad primera de hacerle frente".Por su parte el secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación Jaime Perczyk,manifestó la necesidad de "proyectar una nueva universidad del futuro, recuperando lo que hicimos en el presente pero mejorando lo que tuvimos que hacer de un día para el otro a raíz de la pandemia"."Lo que viene es muy complicado -apuntó el funcionario- y tenemos que discutir mucho qué puede aportar la universidad argentina para la reconstrucción del país".Los rectores, también manifestaron su apoyo a la candidatura del Museo Sitio de Memoria ESMA – ex Centro de Detención, Tortura y Exterminio a la Lista de Patrimonio Mundial de Unesco.