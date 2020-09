Parques Nacionales apunta a vincular la ciencia con la conservación de áreas protegidas

Parque Nahuel Huapi

El presidente de la Administración Nacional de Parques Nacionales (APN), Daniel Somma, aseguró que las nuevas políticas del sector apuntan a vincular la conservación de las áreas protegidas con la Ciencia y la Tecnología al tiempo que criticó el editorial de un matutino porteño sobre la ocupación de tierras en el Parque Nahuel Huapi.“Para nosotros la investigación no es un elemento adicional, es un punto clave en nuestra estructura institucional: nosotros somos una agencia de conservación. La APN desarrolla ciencia y tecnología, y articula esos procesos de investigación con otros miembros del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICYT) ", dijo Somma en un comunicado.En este sentido manifestó su "compromiso indeclinable para modernizar las políticas de conservación del patrimonio natural y cultural de los argentinos y las argentinas”.Somma dijo que la APN sostiene un plan en cada una de las áreas protegidas nacionales, "que resumimos en una fórmula de simple comprensión: C+D+I+V: Conservación + Desarrollo Local + Investigación + Vinculación Estratégica. Hacia allí vamos, construyendo un camino común”.Mencionó que la APN fue incorporada al CICYT el jueves pasado como integrante de este espacio compartido entre las principales instituciones dedicadas al desarrollo de la ciencia y tecnología (CyT) en el país y sus equipos de trabajo, que se relacionan con el aparato productivo nacional y con la sociedad en general”, Indicó que en una concepción moderna de las áreas protegidas "no puede estar ausente el enfoque de Ciencia y Tecnología. Sin embargo, durante la anterior gestión representaba un aspecto totalmente irrelevante; y se desestimulaba la interacción con los investigadores o la propia investigación, centrando el foco sólo en la línea acotada del control y vigilancia”, añadió.El titular de la APN también criticó el editorial del diario La Nación en el que se mencionaba la ocupación de tierras en el Parque Nacional Nahel Hiuapi.Somma aseguró que ese artículo se trata de "una macedonia discursiva, en la que se mezclan las violencias encapuchadas con los deberes del estado, fertiliza el campo de la confusión sumando una desmesurada cantidad de un condimento exótico que hoy se conoce como "fake news".El funcionario remarcó que es "una invocación muy arriesgada" decir que la anomia gubernamental comenzó en 2017 y que se consolidó con el tiempo por falta de voluntad represiva.Y agregó que esa invocación "es muy atinada a la hora de inocular sobredosis de odios y repulsiones a los consumidores de ese medio de comunicación".“Sin reparos por respetar la coherencia temporal en la construcción de un relato incendiario, ese medio rejunta toda clase de incidentes que fueron sucediendo en los Parques Nacionales de la región andina del norte de la Patagonia", dijo el titular de la APN.El funcionario remarcó que "en ese desvarío intelectual no duda en recurrir a conceptos xenófobos, que a esta altura de la historia ya ni se discuten en los ámbitos académicos y científicos”.Somma enfatizó que “desde hace 6 meses estamos construyendo en medio de una pandemia de dimensiones globales, junto a los trabajadores, los pobladores, las comunidades originarias y criollas y los prestadores de servicios turísticos”.“Esa visión integral, sin distinción de jerarquías en los ámbitos de gestión y sin concepciones militarizadas de la función de los agentes nacionales de conservación es la que llevamos adelante, pese a los intereses de quienes se oponen a transparentar el manejo de las políticas públicas”, resaltó.