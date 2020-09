Voces trans de todo el país: "Queremos salir de una situación de precariedad"

Luisa y Jael, dos luchadoras desde el norte del pas

Corresponsal



Luisa Paz recibió de la entonces presidenta de la Nación Cristina Fernández su nuevo DNI, con su identidad, y es titular de la Red Nacional ATTA y coordinadora nacional de Violencia Institucional en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en Santiago del Estero; mientras que Jael Quadreli es acompañante terapéutica y promotora para la salud, y ambas reconstruyen su lucha desde el norte del país para ampliar derechos.



"Cuando la gente escuchaba que éramos una asociación de travestis se reía; ahora eso ya no pasa. Era más fuerte nuestra necesidad de incorporar conocimientos, relaciones, articulaciones y formas de avanzar", dijo en diálogo con Télam Luisa.



Además, contó que comenzaron en agosto del 2004 como organización, si bien ella ya desde 1983 había empezado a pensarse de otra forma: "Nos dijeron que buscásemos preservativos en el Ministerio para darle a las compañeras que ejercían el trabajo sexual", relató.



La primera Marcha del Orgullo en la provincia fue en 2007 y ella la recuerda: "Las mujeres trans veníamos del trabajo sexual y salir era difícil, no teníamos otras formas de militar por fuera de eso", rememoró.



Por su parte, Jael Quadreli trabaja ad honorem en el Consultorio Inclusivo que funciona en el hospital Independencia, destinado a mejorar el acceso y la calidad de la atención a la población LGBTIQ+, e integrante de las organizaciones DIVAS y ATTA.



Contó que pronto a inaugurarán un comedor propio y proyecta la creación de una casa transitoria.



"Soy una mujer trans de 36 años, empecé a incursionar en el activismo en 2012, cuando se sancionó la ley de Identidad de Género, fui la tercera en gestionar el DNI en Santiago del Estero", remarcó a Télam.



Además, recordó que su niñez "fue feliz", pero que desde los "4 años ya me sentí diferente, no me identificaba con el cuerpo que tenía ni la crianza. Esa situación cultural, patriarcal me hicieron entender que de ciertas cosas no había que hablar".



La adolescencia "fue dolorosa porque iba creciendo, necesitaba manifestarme, pero sabía que no podía hablar de ciertos temas, como querer ser travesti", explicó.



La presión social era mucha para Jael: "Una vez más tuve que ocultar mi identidad, por mi familia y porque tenía que estudiar y si me mostraba como mujer trans me iban a discriminar. Eso me llevó a un intento de suicidio a mis 16 años", dijo.



Pero cuando habló con la familia después de eso, su papá la abrazó: "Y me dijo que me amaba", recordó.



La vida no es simple: en los trabajos que conseguía, le pagaban poco; viajó a Buenos Aires, donde comenzó a ejercer el trabajo sexual y tuvo las primeras intervenciones.



"En enero de 2008 estaba conviviendo con mi pareja, que me incentivó a dejar el trabajo sexual", concluyó Jael.