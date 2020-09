Otras 262 personas murieron y reportaron 10.684 nuevos contagios de coronavirus

Panorama mundial

, mientras las autoridades nacionales y provinciales insistieron en la necesidad incrementar los cuidados para evitar que siga aumentando la cantidad de infectados en todo el país.Con las cifras oficiales dadas a conocer esta noche,En este contexto, el ministro Ginés González García, dijo que "hasta que tengamos la vacuna tenemos la obligación de cuidarnos. Veo que hay como un afloje de lo que fue una conducta ejemplar de los argentinos", agregó.En esa línea, afirmó que "ese pacto social que teníamos todos, para algunos está roto, y hay que cumplirlo porque si no vamos a tener las consecuencia que empiezan a tener algunas provincias argentinas".Por su parte, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Krepak, dijo que es necesario reducir la cantidad de casos de Covid-19 y no aumentar la cantidad de terapistas, aunque reconoció el "enorme esfuerzo" que están realizando los profesionales de la salud y no descartó la posibilidad, de ser necesario, de traer médicos del exterior, pero no para la provincia de Buenos Aires."En Provincia se hizo notorio el tema de los terapistas porque entendimos que su voz tiene que estar presente, nos ayudan a explicar que hay que cuidarse más. Los médicos están dejando mucho, algunos la vida entera en este trabajo", dijo el funcionario en diálogo con radio La Red.Luego apuntó que si bien hoy no hay "una faltante de médicos como para traer profesionales de afuera", no descartó esa posibilidad para el resto del país."No descarto la posibilidad, pero no para la provincia de Buenos Aires, que lo tenemos resuelto de otra manera. Logramos armar el sistema y capacitar de manera tal que los servicios estén cubiertos con mucho esfuerzo", dijo Krepak.Sobre el aislamiento preventivo social y obligatorio en la provincia de Buenos Aires, el viceministro dijo que van "a seguir un tiempo más, no veo una solución si en vez de pensar en abrir actividades no pensamos cómo hacemos para reducir los contagios".También el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dijo que "las cifras nacionales son absolutamente preocupantes" y muestran que la enfermedad (el coronavirus) se distribuyó por el interior" del país y aseguró que en la Ciudad de Buenos Aires se mantiene "una cantidad importante de casos diarios" de entre 1.100 y 1.300, en "una alta meseta desde mitad de julio"."Las cifras nacionales son absolutamente preocupantes; muestran que la enfermedad se distribuyó por el interior; el Área Metropolitana (de Buenos Aires, AMBA) tiene una actividad intensa y la curva (de contagios) se activó en el interior", afirmó Quirós al brindar su habitual conferencia de prensa sobre la evolución de la pandemia.El ministro insistió en que durante el último mes y medio "la media móvil de casos de coronavirus es de entre 1.100 y 1.300 en la Ciudad" y sostuvo que "es mucho", aunque señaló que "en los últimos días la tendencia es a descender en esa franja en que nos movemos".En el plano internacional, los rebrotes de coronavirus volvieron a poner hoy en alerta a países de Oceanía, donde Nueva Zelanda registró su primer muerto en tres meses; Asia y Europa, donde Corea del Sur y España, respectivamente, extendieron restricciones, mientras India se acerca por la cantidad de positivos a Brasil, que ayer superó los 4 millones de casos.Los contagios a nivel global superaban hoy los 26,4 millones desde que se detectó el primer infectado en la ciudad china Wuhan, en diciembre pasado, y las defunciones se acercaban 870.800, según el recuento permanente de la Universidad Johns Hopkins.El avance de los números no deja ver señales de contención de la pandemia: de ayer a hoy se reportaron cerca de 286.000 nuevos positivos en coronavirus y unas 6.000 víctimas fatales, cifra similar a la reportada el día anterior por la Organización Mundial de la Salud (OMS).Estados Unidos, el país más afectado del planeta, superó la barrera de los 6,17 millones de contagios y acumula más de 187.000 fallecimientos, pero el estado de Nueva York, poco tiempo atrás epicentro mundial de la enfermedad, dará un nuevo paso en el proceso de reapertura tras mantener la tasa de infección por debajo del 1% por cuarta semana consecutiva."La próxima semana, los centros comerciales de la ciudad de Nueva York y los casinos de todo el estado podrán abrir, lo que marcará otro hito en nuestra batalla contra el Covid-19", explicó el Gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, en un comunicado citado por la agencia de noticias DPA.Paralelamente, la brecha de casos acumulados entre Brasil e India se redujo aún más, y el país asiático roza los 4 millones, cifra superada ayer por Brasil, el segundo país con más enfermos y víctimas mortales por el virus.