Ginés González García: "Hasta que tengamos la vacuna tenemos la obligación de cuidarnos"

El ministro de Salud, Ginés González García, dijo hoy que “hasta que tengamos la vacuna (para el coronavirus) tenemos la obligación de cuidarnos”, al anunciar la ampliación de equipamiento sanitario para la provincia de Santa Fe y la cobertura de atención a quienes no posean obra social o prepaga.“Hasta que tengamos la vacuna tenemos la obligación de cuidarnos. Veo que hay como un afloje de lo que fue una conducta ejemplar de los argentinos”, sostuvo el funcionario.En esa línea, afirmó queGonzález García anunció la firma de un convenio con el gobernador santafesino, Omar Perotti, para “ampliar la capacidad operativa al máximo” que posee la provincia en materia sanitaria.“Le vamos a proveer en comodato respiradores, monitores, equipamiento para ampliar camas intensivas”, precisó el titular de la cartera de Salud.El ministro también anunció que la Nación se hará cargo de los tratamientos de personas contagiadas con Covid-19 que sean atendidas en sanatorios privados aunque no posean cobertura de salud (prepagas u obras sociales)., dijo Ginés en declaraciones a Canal 3 de Rosario.De todos modos, aclaró que “cualquiera sea la ampliación que se haga, si nosotros no paramos o disminuimos el nivel de los contagios -que tiene que ver con el nivel de circulación de la gente- cualquier sistema de salud del mundo, por muy generoso que sea, termina no pudiendo cumplir con sus objetivos”.Así, el ministro llamó a “contener la circulación” de los contagios aunque dijo que no habló con el gobernador y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, sobre las medidas que se anunciarían esta tarde en procura de disminuir la movilización de personas ante la acelerada duplicación de contagios en el sur provincial.Antes del encuentro con el ministro de Salud, Javkin dijo que “estamos en el momento más delicado desde que empezó la pandemia”.“Claramente -agregó el intendente- esta situación exige tomar medidas para no poner en riesgo lo fundamental: que cada persona que requiera atención médica la pueda recibir”.