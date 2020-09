Kreplak: "Hay que reducir la cantidad de casos, no aumentar la cantidad de terapistas"

"Si bien hay situaciones de bajo riesgo, todas sumadas van aumentando de a poco la cantidad de casos, remarc el funcionario.

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Krepak, dijo que es necesario reducir la cantidad de casos de Covid-19 y no aumentar la cantidad de terapistas, aunque reconoció el "enorme esfuerzo" que están realizando los profesionales de la salud y no descartó la posibilidad, de ser necesario, de traer médicos del exterior, pero no para la provincia de Buenos Aires.“En Provincia se hizo notorio el tema de los terapistas porque entendimos que su voz tiene que estar presente, nos ayudan a explicar que hay que cuidarse más. Los médicos están dejando mucho, algunos la vida entera en este trabajo", dijo el funcionario en diálogo con radio La Red.Luego apuntó que si bien hoy no hay "una faltante de médicos como para traer profesionales de afuera", no descartó esa posibilidad para el resto del país., dijo Krepak, y agregó: "Lo que sucede es que hay tal nivel de trabajo que hay que reducir la cantidad de casos, no aumentar la cantidad de terapistas".Sobre el aislamiento preventivo social y obligatorio en la provincia de Buenos Aires, el viceministro dijo que van "a seguir un tiempo más, no veo una solución si en vez de pensar en abrir actividades no pensamos cómo hacemos para reducir los contagios"., comentó.En relación a la apertura de bares en la Ciudad de Buenos Aires anunciadas por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, refirió que el gobernador bonaerense Axel Kicillof dijo que no están previstas., reflexionó.Luego explicó que estar al aire libre tiene baja posibilidad de contagio, pero implica "una serie de riesgos" que antes estaban reducidos."Si bien hay situaciones de bajo riesgo, todas sumadas van aumentando de a poco la cantidad de casos”, remarcó."Venimos diciendo que el AMBA es una unidad, y es cierto que cualquier situación que suceda en un lugar de la General Paz, afecta al otro lado. Con la Ciudad acordamos en el 99% de las cosas, en algunas no nos pusimos de acuerdo, ellos tienen su autonomía”, concluyó.