Los impedimentos a derechos sexuales y reproductivos pueden ser "devastadores"

Un gusto haber participado de este importante espacio de comunicacin del @msalnacion #SaludSexualyReproductiva https://t.co/fohVxZ78SY Mariana Isasi (@m_isasi) September 4, 2020

En el día de la salud sexual y reproductiva, la oficial de enlace del Fondo de Población de Naciones Unidas, Marian Isasi, ponderó los logros alcanzados por Argentina y señaló que cualquier impedimento en el acceso a los derechos en esa materia tiene una implicancia "devastadora" en la vida de las personas."Hablamos de poder decidir si tener o no tener hijos, cuándo, con quién. La capacidad de disfrute de las relaciones sin importar con quién y sin violencia, la posibilidad de evitar enfermedades de transmisión sexual como el VIH. En el caso de no acceder a estos derechos, la implicancia que puede tener en la vida de las personas puede ser devastadora", señaló.Al participar del reporte matutino del Ministerio de Salud, Isasi puso como ejemplo los casos "de abuso sexual que llevan a embarazos forzados de niñas" a las que se les impide acceder a la Interrupción Legal del Embarazo -como está previsto en el marco normativo argentino- y que "pone en riesgo la vida de esas niñas".Por otra parte, los embarazos no intencionales en la adolescencia "pueden generar consecuencias socioeconomicas individuales o colectivas"."Hay un 21,4% más de desempleo en las mujeres que han sido madres en la adolescencia en relación con aquellas que fueron madres en edad adulta".En su carácter de representante de las Naciones Unidas, Isasi brindó algunas recomendaciones, cómo la continuidad de los servicios de salud reproductiva sin limitaciones durante la pandemia de coronavirus.Entre otros puntos, estimó necesario "poder brindar una cobertura mayor de métodos (anticonceptivos) por un período más extenso, para que las personas no tengan que ir al servicio por más tiempo" y "recomendar métodos de larga duración como el DIU y el implante".Además, pidió a familias y docentes "seguir hablando de educación sexual" en los hogares y usar los sitios web, que tienen un apartado sobre Educación Sexual Integral (ESI),