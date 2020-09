Medina: "No estoy de acuerdo con la apertura de bares, es una situación de mucho riesgo"

Medina se manifest su desacuerdo con la apertura de bares

"Se presenta la apertura como un tema de privación de libertad, y repercute en el resto del país"”

"La realidad de los hospitales y de los pacientes puertas adentro es lo que se estuvo viendo, y la de los trabajadores de la salud que están agotados, estresados de una situación sostenida"”

El secretario de Calidad en Salud de la Nación, Arnaldo Medina, manifestó hoy su desacuerdo con la apertura de bares, a la que calificó como "una situación de riesgo muy importante" y, en contraste, se refirió a la realidad de los hospitales donde "los trabajadores de la salud están estresados y agotados" por la atención de pacientes con coroanvirus."No estoy de acuerdo con la apertura de bares, es una situación de riesgo muy importante, son mesas chicas, se pierde distanciamiento social y cuando uno esta bebiendo o comiendo no utiliza el barbijo obviamente", dijo Medina respecto a la decisión del Gobierno porteño que comenzó a regir el pasado lunes.Además, remarcó que "lo que hay que ver acá es lo que simbólicamente se traslada de la apertura, he visto algunos comunicadores con una copa de vino en la mano y decían: `Por fin puedo estar aquí disfrutando de mi libertad`"."Se presenta la apertura como un tema de privación de libertad, y repercute en el resto del país", señaló y sostuvo que "las aperturas se tienen que dar en un marco de mucha tranquilidad" por la elevada cantidad de diagnósticos diarios de Covid-19.El funcionario del Ministerio de Salud dijo que están mirando de cerca la ocupación de camas de terapia intensiva, un indicador que "ha tomado más peso", y la realidad de los hospitales, al tiempo que recordó las palabras del presidente Alberto Fernández, cuando refirió que "si hace falta, va a apretar el botón rojo"."La realidad de los hospitales y de los pacientes puertas adentro es lo que se estuvo viendo, y la de los trabajadores de la salud que están agotados, estresados de una situación sostenida", indicó y aseguró: "No queremos que se desborde el sistema de salud, que las personas queden a la deriva sin ningún tipo de atención".Asimismo, dijo que en otros lugares del mundo "el miedo por la cantidad de casos" y ante "un sistema saturado", llevó a una retracción de la gente."Si bien no es homogénea la situación, la mayoría de la provincias están con dificultades, algunas con una situación preocupante en la ocupación de camas", afirmó y dijo que "por primera vez en tres provincias se supera al AMBA: Río Negro (cerca del 80%), con la ciudad de Cipoletti en un 100 por ciento de ocupación; Mendoza, Jujuy y aparece Tierra del Fuego".Medina informó que en algunas provincias "hubo que derivar pacientes a 500 kilómetros con posibilidad de activar un avión sanitario y esto enciende luces rojas".El Ministerio de Salud informó esta mañana 107 nuevos fallecimientos por coronavirus en el país, lo que elevó a 9.468 la cifra de muertos desde marzo pasado.