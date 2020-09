San Luis y otras seis localidades puntanas vuelven a Fase 1 de aislamiento por casos de coronavirus

Alberto Rodrguez Sa, gobernador de San Luis

La ciudad de San Luis y otras cuatro localidades vecinas, regresan a partir de las cero horas del viernes a la Fase 1 del aislamiento, social, preventivo y obligatorio durante una semana debido al aumento de casos de coronavirus en las últimas horas.Así lo anuncio esta tarde, el gobernador puntano, Alberto Rodríguez Saá tras detectarse un caso positivo en un funcionario de la Municipalidad de la ciudad de San Luis sobre el que no se pudo delimitar el número de contactos estrechos que mantuvo.De esta manera, la ciudad de San Luis y las localidades de La Punta, Juana Koslay, Potrero de Los Funes, Estancia Grande, El Volcán y El Trapiche, regresan por siete día a la Fase 1, durante la que solo podrán circular trabajadores esenciales y personas para realizar comprar elementales de acuerdo a la terminación del número del DNI (par o impar).El resto de las localidades del territorio provincial, continúan en Fase 5 de distanciamiento social, preventivo y obligatorio con ciertas restricciones y protocolos vigentes."Hicimos todo lo posible para no volver a fase uno, es un decisión difícil por todo lo que implica, pero creemos que es la única solución para frenar los contagios", remarcó Rodríguez Saá.También destacó que esta decisión fue consultada por los intendentes de las localidades afectadas y por el propio ministro de Salud de la Nación, Ginés González García."Me comunique personalmente con Ginés y me apoyo absolutamente en la decisión que tomamos, y destacó que ojala en otros lugares del país que están teniendo un aumento de casos, imiten nuestro accionar", expresó el gobernador.