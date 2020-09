Argentina celebra los 87 años de su Fuerza de Submarinos con el foco en plan de renovación

Los submarinistas argentinos sostienen su adiestramiento con el apoyo de otras armadas

Desde el naufragio del submarino "San Juan" y con el "Santa Cruz" fuera de servicio, los submarinistas argentinos sostienen su adiestramiento en el "Salta", que está en condiciones de operar amarrado al muelle, y con intercambios con armadas de países amigos para rendir los exámenes prácticos en inmersión.



Además, la Armada busca la oportunidad de obtener alguno de los submarinos que van a ser dados de baja por otras marinas en los próximos meses para emplearlos como herramienta de adiestramiento de la navegación en inmersión.



El comandante del Área Naval Atlántica e inspector del Arma Submarina, comodoro de Marina Gabriel Eduardo Attis, afirmó en diálogo con Télam que "el requerimiento para una nueva generación de submarinos aún no está definido, y una vez que eso suceda todo el proceso de inicio de compra, gestión, construcción y arribo al país de la primera unidad de la nueva flota puede demorar entre cinco o seis años, pero nosotros tenemos que sostener el entrenamiento de las tripulaciones".



"El período hasta la llegada al país de la primera unidad de la nueva generación de submarinos es un período de transición en el que uno de los objetivos es incorporar algún submarino que vaya a ser dado de baja estando aún en condiciones de operar para que nuestras tripulaciones no pierdan el expertise de ir a inmersión y navegar con seguridad", remarcó.



En ese sentido el marino puntualizó que "en estos momentos tanto Brasil como Noruega se están desprendiendo de submarinos en condiciones de operar que ellos van a reemplazar con nuevas unidades y que a nosotros nos permitirían sumar horas de entrenamiento".



El militar contó que "el submarino 'Salta' no está en condiciones de navegar, pero puede prestar servicio amarrado a muelle como buque de instrucción, además nuestros submarinistas realizan intercambios con la Armada de Perú para hacer adiestramiento y rendir los exámenes prácticos, y también tenemos intercambios con países como Brasil o España que nos ayudan mucho en ese sentido".



Attis recordó que "desde la pérdida del 'San Juan' es permanente la rendición de honores a sus 44 tripulantes y todos nosotros tenemos el compromiso de trabajo que ellos nos imponen y que es una guía en nuestro esfuerzo diario por ser mejores".



El marino aclaró que esa fuerza ya no especula con disponer del submarino Santa Cruz porque "el casco de esa unidad tiene más de 40 años, generalmente la vida útil de los cascos los submarinos se estiman en 50 años; este ya tuvo su reparación de media vida y habría que hacer el análisis sobre si se puede volver a cortar un casco, además las reparaciones para que pueda volver a navegar demandan entre 3 o 4 años, y para cuando eso suceda le quedaría poca vida por delante".