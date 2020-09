Trabajadores de la salud le contaron al Presidente la "gran exigencia" y "temores"

Acompaado por el ministro de Salud, y otros funcionarios, Alberto Fernndez se reuni con trabajadores de la salud

El grupo de terapistas y otros trabajadores de la salud que fueron recibidos esta tarde en la residencia de Olivos por el presidente Alberto Fernández para interiorizarse sobre el trabajo que desarrollan en el marco de la pandemia de coronavirus,, dijo a Télam después de la reunión que "la situación es grave por la falta de camas, trabajo en un servicio de ambulancias municipal y estoy en plena trinchera llevando pacientes a hospitales donde no hay camas y esperando horas a que me reciban; y trabajo en un sanatorio donde estoy trabajando con un 95% de cama ocupadas, es difícil la situación"."Mis lugares de trabajo están llenos de frustración ya que es difícil ver la situación y no lograr que el paciente reciba el mejor tratamiento posible", agregó Ramos que sobre la reunión destacó: "me sentí contenido"., dijo a Télam que "en el sector de Covid la situación es caótica, cada día más muertes y más contagios y no solo te hablo de pacientes, nuestro equipo de salud se contagia o fueron aislados en su defecto; creo y considero que tenemos que poner énfasis cada persona en que de esta pandemia salimos todos juntos; acá no nos salvamos solos"."Mi lugar de trabajo no es el ideal, somos llamados los que estamos en la primera línea de fuego pero no somos valorados como tal y es muy estresante; que el Presidente nos haya recibido para escucharnos y tratar de ver como seguimos porque esto da para largo es gratificante porque mucha veces los profesionales de salud somos considerados administrativos", completó., afirmó que diálogo con Télam que "estamos en una situación difícil de gran exigencia sanitaria, el personal de salud y todo trabajador esencial tiene la presión de estar presente y el miedo de transmitir y enfermarse"."El desgaste laboral es extenuante, estamos 'a disposición', no tenemos posibilidad de tomarnos licencias, estamos trabajando al límite de tolerancia y en condiciones diferentes de las habituales; el pluriempleo está generalizado por la baja remuneración y eso además del cansancio aumenta la exposición al virus", detalló.Mendoza explicó que "desde la kinesiología mantenemos un alto contacto y permanencia con el paciente en las distintas áreas: Unidad de Cuidados Críticos, Sala de Internación General, Pediatría y Sala de Rehabilitación; asistimos de manera integral al paciente con dificultad respiratoria según requiera oxigenoterapia o tratamiento invasivo con asistencia respiratoria mecánica, lo que incluye el manejo de sus secreciones respiratorias, cuidados posicionales para mejorar la oxigenación y la rehabilitación motora del paciente Covid"."Particularmente su condición requiere que se le transmitan los cuidados de una enfermedad nueva que lo deja aislado del medio y la evolución es dinámica; el trabajo es en equipo pero uno vuelve solo a casa y los temores siempre están presentes", añadió."Durante la reunión con el Presidente sentí que la preocupación institucional es genuina y que la gravedad de la situación requiere un compromiso de todos; me sentí escuchada en las necesidades que como personas y profesionales estamos viviendo", completó.dijo a Télam que "es una situación muy preocupante, con aumento del número de casos reportados a diario, el aumento de muertes, con mayor circulación de gente por las calles y mayor laxitud en las medidas de distanciamiento que nos permitirían controlar mejor la pandemia; además de un sistema de salud en el límite de sus posibilidades"."Estamos con jornadas prolongadas de mucho trabajo de todo el equipo de salud, y la situación angustiante donde los recursos para los pacientes más graves que necesiten terapia intensiva están llegando a un nivel muy elevado de ocupación", advirtió."Fue una muy buena reunión, donde varios estamentos del sector de la salud estuvieron representados, fuimos escuchados con mucha atención, respeto y preocupación y fue un encuentro con gran calidez humana", completó.