Coronavirus: 199 muertes y 10.933 contagios en las últimas 24 horas

Panorama mundial

Otras 199 muertes y 10.933 contagios con coronavirus fueron reportados en las últimas 24 horas en la Argentina, donde el presidente Alberto Fernández recibió a terapistas y trabajadores de la salud para interiorizarse sobre su tarea en el marco de la pandemia.La cartera sanitaria indicó que son 2.359 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 61,1% en el país y del 68,8% en la Área Metropolitana Buenos Aires.Un 69,35% (7.581 personas) de los infectados de hoy (10.933) corresponden a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires.En este contexto, el Presidente Fernández recibió esta tarde en la residencia de Olivos a terapistas y trabajadores de la salud para interiorizarse sobre el trabajo que desarrollan en el marco de la pandemia de coronavirus, tras la difusión, anoche, de una carta de la Sociedad Argentina en Terapia Intensiva (SATI).El médico y miembro de la SATI Arnaldo Dubin dijo que el Presidente "está muy preocupado por la situación y muy comprometido con estos problemas". "Manifestó claramente que su objetivo es preservar la vida de los argentinos y nos ha dado todo su apoyo en ese sentido", señaló."Pero nosotros -agregó el profesional-, tenemos que ser muy claros en decir que el sistema sanitario está al máximo, está estresado y que no puede mejorar más. La única manera de evitar el desastre es bajando el número de contagios. No hay otra herramienta más que el aislamiento".Por su parte, también funcionarios, la UBA y sindicatos destacaron hoy el "esfuerzo" y "agotamiento" de los profesionales de la salud en el marco de la lucha contra la pandemia.La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, indicó que los profesionales de la Salud "están agotados, muy cansados, sobre todo en las zonas con mayor cantidad de ocupacion de camas".El secretario de Calidad en Salud, Arnaldo Medina, afirmó asimismo que "la expansión de camas en el sistema sanitario tiene un límite, que son los trabajadores de la salud", que están "agotados, estresados" sobre todo "en zonas donde hay mayor ocupación de camas" por la pandemia de coronavirus.A su vez, la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires advirtió que "hoy transitamos el momento más difícil de la pandemia" y que de "no implementarse medidas adicionales esta situación continuará agravándose día a día" porque "la cantidad de infectados y fallecidos sigue en aumento" en medio del cansancio de médicos y enfermeros.En esa sintonía, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) reclamó hoy "urgentes medidas" que contemplen a los trabajadores de la actividad, informó que el sector ya comprobó 24.000 infectados por coronavirus y más de 80 fallecidos y aseguró que el personal sufre "marcado agotamiento y estrés".En el plano global, el infectólogo Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas e integrante de la fuerza especial dedicada al Covid-19 de los Estados Unidos, aseguró hoy que la vacuna "será desarrollada antes de fin de año" y explicó que ese país tendrá "la obligación moral de aplicarla si son buenos los resultados de las pruebas clínicas en curso".Durante la jornada, el mundo superó los 25,6 millones de contagios de coronavirus y se acercó a las 858.400 muertes.continúa siendo por lejos el país más afectado por la pandemia con unos seis millones de casos, 32.000 reportados en las últimas 24 horas, y cerca de los 185.000 decesos, mientras quesuma 3,95 millones de contagios, 46.000 nuevos, y 122.596 muertes desde que se originó la enfermedad en diciembre pasado en la ciudad china Wuhan.Con un alto nivel en la progresión de contagios,se ubica en el tercer lugar con un poco más de 3,77 millones de afectados -78.300 en la víspera- y 66.461 decesos, mientras quelo escolta en cantidad de contagios con un poco más de un millón de casos.escolta a India en cantidad de muertes con 65.241, seguido por el, con 57.310, cifra oficializada hoy por la Oficina Nacional de Estadísticas británica (ONS) luego de que actualizara la lista e incluyera más de 15.000 decesos sospechosos.América, que tiene menos del 10% de la población del mundo, registra el 25% de las muertes totales por coronavirus, y se estima que para diciembre de este año alcance 495.000 decesos.Según una investigación del Instituto de Métrica y Evaluación de Salud (IHME) de la Universidad de Washington, que hace el seguimiento regional de la pandemia, del total de muertes diarias que se producen a nivel global, casi la mitad de ellas corresponde a Latinoamérica.