Los motivos por los cuales decenas de municipios y localidades están libres de coronavirus

La existencia de corredores seguros y el respeto a las normas de aislamiento son claves para evitar los contagios.

Muchas localidades y ciudades del pas se encuentran en la fase 5 de distanciamiento ante la escasa circulacin del virus.

Patagonia

Decenas de municipios seguían hoy, a más de cinco meses del aislamiento social dispuesto en todo el país, casi libres de circulación de coronavirus y sus autoridades confiaron en que las estrictas medidas en "el control de accesos", corredores seguros y "un comportamiento ejemplar de la ciudadanía" fueron claves para evitar la expansión de la pandemia.Según un relevamiento realizado por las corresponsalías de Télam, 32 de los 135 municipios bonaerenses transitaban la fase 5 del aislamiento con la mayoría de sus actividades habilitadas, así como 320 de las 427 localidades de Córdoba o 13 de las 37 comunas rionegrinas.La explicación del fenómeno fue resumida en diálogo con esta agencia por el ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, quien señaló que "el contagio tiene que ver con el tránsito y en aquellos lugares donde hay menos circulación es evidente que no se transmite la enfermedad", tras lo cual destacó "las medidas de fuerte control" aplicadas.y el gobernador Axel Kicillof advirtió el lunes que “antes en el interior había un 5% de casos y hoy supera el 11%. Se duplicó y la dispersión de los contagios está creciendo”.El mandatario aclaró que todo “depende de la movilidad, de los cuidados y de si cada uno de nosotros toma conciencia y evita el contagio”.De todas formas,Autoridades sanitarias de Tapalqué indicaron a Télam que allí "se realizan controles en accesos al distrito" y ante la situación epidemiológica, “quien ingrese al distrito, personal esencial o no,‭ ‬deberá cumplir el aislamiento obligatorio con seguimiento telefónico por el término de 14 días corridos".Además, añadieron, “quienes cumplan tareas esenciales o deban asistir a turnos médicos en zonas con transmisión local, a su regreso no podrán circular por la ciudad ni atender al público", dado que hubo 5 casos positivos -ya recuperados-, y 200 personas aisladas por cuarentena obligatoria.En Salliqueló, un partido libre de coronavirus dado que los casos registrados en las estadísticas corresponden a personas que residen en otras ciudades, el intendente Juan Miguel Nosetti dijo: "Entendemos que la gente quiera juntarse pero con la cantidad de casos que hay en la zona, eso resulta muy riesgoso”.El municipio de Florentino Ameghino tampoco presentó contagios e hizo foco en controles en los accesos y protocolos sanitarios dado que, según el jefe comunal, Calixto Tellecheam, desde el inicio del aislamiento se estableció un "corredor seguro" que impide el ingreso por caminos alternativos a la localidad.y su intendente, Orlando Belli, resaltó el buen desempeño de los vecinos y solicitó al Centro de Operaciones de Emergencias (COE) rehabilitar actividades.“Consideramos que el comportamiento de nuestra comunidad ha sido ejemplar, y los controles efectivos por lo que creemos necesario a esta altura, y a más de 5 meses, darle a nuestros habitantes la posibilidad de reencontrarse con su familia y tener espacios recreativos”, dijo Belli.La solicitud del intendente fue acompañada por los protocolos exigidos por el COE, y la garantía del control municipal y policial, en virtud de continuar con las medidas de prevención ante el coronavirus, expresaron fuentes del municipio.En la ciudad de Malargüe, el turismo interno está cerrado y los cuidados se extreman con los vehículos por ser zona limítrofe con Chile, aunque el Paso Internacional El Pehuenche' en esta época está cerrado por las nevadas.El intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda ordenó intensificar controles en accesos a la ciudad, dentro de la misma y en el transporte de pasajeros y fortalecer los operativos en los locales comerciales, bancos y sancionar con multas a los infractores que no cumplan con las disposiciones sanitarias., según el Comité de Crisis local.Ayacucho, a pesar de tener 2 límites interprovinciales (San Juan y La Rioja) no ha reportados casos de Covid-19. Las medidas adoptadas son las mismas que se aplican en toda la provincia por el Comité de Crisis de acuerdo a protocolos internacionales y nacionales. En los límites interprovinciales, existe un estricto control sobre el ingreso y egreso de transporte y personas, de los cuales son requisitos tener una PCR negativa y realizar cuarentena obligatoria en lugares designados por el gobierno provincial. La provincia se encuentra en fase 5 con restricciones y solo la localidad de Tilisarao está en fase 1., dijo a Télam su ex intendenta y diputada provincial, Claudia Panzardi.“En estos meses se trabajó de forma mancomunada para quienes tuvieran que continuar con tratamientos médicos, provisión de medicamentos o traslado a concurrir a una sesión de diálisis o realizar algún trámite impostergable en Resistencia que está a 37 kilómetros”, señaló Panzardi y agregó que “al regreso al pueblo se les hizo test para confirmar su salubridad, lo mismo que con las mujeres para dar a luz o aquellos que tuvieron una cirugía”.. En esas ciudades, con poblaciones de 5 mil a 18 mil habitantes, “como en toda la provincia se trabaja con los Comités de Crisis para reforzar todas las medidas”, dijo a Télam Florencia Coronel, responsable de la Secretaría Técnica de Epidemiología de la provincia.positivos en pacientes que están en buen estado de salud y aisló a 50 contactos estrechos de ambas personas.El intendente Damián Arévalo atribuyó la situación a "no tener rutas nacionales" los autocuidados de los vecinos y los estrictos controles en el ingreso que se realizan desde el 13 de marzo, cuando allí se declaró la emergencia sanitaria.En la Patagonia,, dado que el ministro de Salud provincial Fabián Puratich confirmó a Télam que "los casos se concentraron en Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y en menor medida a lo largo de la costa atlántica, pero en el resto no hay casos, ni en la meseta, ni en la precordillera y tan solo dos se reportaron en El Hoyo y Lago Puelo que son casos importados".Para Puratich, está claro que "el contagio tiene que ver con el tránsito y en aquellos lugares donde hay menos circulación es evidente que no se transmite la enfermedad, para lo cual mucho tuvieron que ver las medidas de fuerte control que aplicaron las autoridades locales".En la localidad de Valcheta no se han confirmado casos de Covid-19 y la intendenta, Yamila Direne, explicó a Télam que “desde el día cero, Valcheta empezó a actuar como si tuviera casos y armó un comité de emergencia integrado por todos los sectores de la ciudad, el municipio, salud, policía y comerciantes, entre otros".Esa ciudad fue una de las primeras en implementar el uso obligatorio de barbijo y controlar los accesos con tres cordones y el ingreso exclusivo de residentes.