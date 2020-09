Gollan: "Los profesionales de la salud están agotados y haciendo un trabajo descomunal"

Gollan seal que "murieron 57 trabajadores de la salud y cada compaeros duele en el alma".

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, afirmó hoy que "los profesionales de la salud están agotados haciendo un trabajo descomunal", en el marco del crecimiento de casos de coronavirus y pidió un "sacrificio extra" a la sociedad.En declaraciones formuladas a radio Diez, el ministro explicó que "el riesgo permanente de contagio es muy alto para el personal sanitario" y añadió que "hay un desgaste psicofísico enorme". Gollan dijo que los médicos "están extenuados" y remarcó: "no es una temporada dura invernal habitual; hay que estar cambiándose el traje cada dos minutos, rotando pacientes".El ministro aseguró quedebido a que "los médicos no dan más" y pidió a la población "que piense que ellos o sus seres queridos van a necesitar de esos médicos a los que hoy se somete a un trabajo extenuante"."La mayor parte de la sociedad argentina está teniendo una conducta ejemplar. Es una minoría la que no respeta e incita a otros a hacerlo", reflexionó y pidió "un sacrificio extra" en el marco de una "guerra mundial contra un virus".El ministro subrayó que "está pasando lo que advertimos; todos los inviernos las camas de terapia están con un grado de tensión, pero en el medio de una pandemia eso aumentó considerablemente".En ese marco, sostuvo que, y remarcó que"Nos queda apelar a la conciencia de aquellos que creen que esto terminó; falta mucho menos, cuidémonos, no entreguemos la vida de gente que se puede salvar y cuidemos a nuestros trabajadores de la salud, que no dan más, porque hay un horizonte de vacuna", precisó.