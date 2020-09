Un agente trans obtuvo su credencial policial con nueva identidad y es el primero en Córdoba

El oficial fue felicitado por las autoridades

Su ejemplo nos ayuda desde la práctica a transitar un camino de respeto a las diversidades y a la no discriminación tanto en nuestra institución, como en la sociedad en general” Alfonso Mosquera Ministro de Seguridad de Córdoba

El agente Thiago Mendoza logró su cambio de identidad de género en su DNI y en su credencial policial, lo que lo convierte en el primer oficial trans de la policía de Córdoba, y fue distinguido por las autoridades, que consideraron su caso como un "precedente en la fuerza".El ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, se reunió con Mendoza para saludarlo y recalcó: "En mi condición de ministro deseo felicitarlo porque su ejemplo nos ayuda desde la práctica a transitar un camino de respeto a las diversidades y a la no discriminación tanto en nuestra institución, como en la sociedad en general".Respecto a la reacción de sus colegas, Mendoza relató"Desde el primer momento en que yo lo comenté, todos me apoyaron, pero todavía yo seguía con una identidad que era con la que ingresé a la escuela, después me cambiaron de área y ya el primer día me presenté con mi nombre actual, hasta que finalmente tuve el cambio de DNI y credencial"., sintetizó el oficial.Mosquera, a su turno, añadió: "Usted tendrá la responsabilidad en adelante, de marcarle el camino a otras personas, y además tiene la responsabilidad de ser un buen policía y honrar su uniforme. Todos los que formamos parte de esta institución, tenemos la obligación de servir a la comunidad".