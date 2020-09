Se reportaron 1.390 nuevos casos y 54 muertes en las últimas 24 horas en la Ciudad

La tasa de letalidad se mantiene en 2,46%.

Un total de 1.390 nuevos casos y 54 muertos por coronavirus se reportaron en las últimas 24 horas en la ciudad de Buenos Aires, lo que elevó a 2.390 el total de fallecidos en el distrito y a 97.162 los infectados desde la llegada de la pandemia al país.En tanto, la ocupación de camas de terapia intensiva es del 61,1%, informó esta mañana el Ministerio de Salud porteño.En ese marco, se precisó que en el sistema de salud pública están ocupadas 275 camas críticas sobre un total de 450, mientras en los casos moderados la ocupación es de 50,4% (756 sobre 1.500 disponibles) y en los leves 39,5% (1.979 sobre 5.000).En cuanto a la tasa de letalidad, es decir el porcentaje de decesos sobre diagnósticos positivos, se mantiene en 2,46%.El parte del Gobierno porteño añadió que 260 pacientes fueron dados de alta ayer, con lo cual suman 30.429 las personas recuperadas desde el inicio de la pandemia.El sistema de salud del distrito notificó, además, 1.309 nuevos casos de personas no residentes en la Ciudad con Covid-19, con lo cual el total acumulado llegó a 61.679, mientras que 12 no residentes fallecieron (682 acumulado) y 113 fueron dados de alta (7.614 acumulado).Desde la llegada de la pandemia a la Argentina, a inicios de marzo, fueron realizados en la ciudad de Buenos Aires un total de 398.670 hisopados, con un índice de positividad (casos confirmados sobre pruebas realizadas) acumulado de 41,2%, de los cuales 247.829 se realizaron a residentes del distrito, con una tasa de positividad del 41,1%.Del total de los 7.028 hisopados reportados ayer (38,4% de positividad), 3.813 se realizaron para residentes de la Ciudad (36,5% de positividad); en tanto que en los últimos siete días se realizaron 7,7 test cada mil habitantes.Por otra parte, se informó que en los barrios populares porteños, ayer fueron notificados 37 nuevos casos de coronavirus, mientras que 41 personas fueron dadas de alta y se registraron dos decesos.El total acumulado de fallecidos en esos conglomerados es de 185 mientras que la cantidad de personas contagiadas desde marzo pasado es de 15.359, las altas son 10.234 y la tasa de letalidad se mantuvo en 1,2% .Con la búsqueda activa del plan Detectar, que realizan en conjunto Ciudad y Nación, se registraron hasta ahora 2.059 casos en el Barrio Padre Mugica (ex villa 31); 3.697 en el barrio Padre Ricciardelli (ex villa 1-11-14); 3.980 en el barrio 21-24 (Barracas); 2.161 en el barrio 15 y 2.487 en barrio 20 (ambos de Villa Lugano), 1.030 en el barrio Carrillo y 226 en el barrio Rodrigo Bueno.También se confirmaron en Balvanera 1.087 casos; en Flores, 505; La Boca, 459; en Constitución, 379; Barracas, 406; Almagro, 499; Palermo, 399; en Pompeya, 271; Villa Soldati, 372; La Paternal, 258; Chacarita, 316; Parque Chacabuco, 103; Boedo, 44; en San Cristóbal, 249; Mataderos, 216; Recoleta, 98; San Telmo, 273; Caballito, 258; Lugano, 375; en Parque Avellaneda, 130; Villa Ortúzar, 50; Belgrano, 110, en Coghlan, 2; en Villa Urquiza, 32; Villa Crespo, 43; Núñez, 14; Saavedra, 40 y en Parque Patricios, 61.En cuanto a los geriátricos, se reportaron ayer 616 pruebas serológicas (53.771 acumuladas) con 24 positivos (1.767 acumulado), mientras que hubo 23 casos (1.209 acumulados) con la enfermedad en curso detectados mediante la prueba de PCR, que es la que se realiza para ver si la persona está cursando Covid-19.En los centros de salud, el Gobierno porteño reportó 3.487 test serológicos realizados ayer al personal sanitario, con un total acumulado de 239.120. De esa cantidad, 82 (6.469 acumulados) dieron positivos, mientras que 32 (2.140 acumulados) trabajadores fueron notificados ayer positivos en prueba de PCR.Entre los agentes de seguridad y tránsito el reporte notificó que ayer hubo 2.683 tests de anticuerpos (100.580 acumulados) de los cuales 287 dieron resultado positivo (con un acumulado de 7.495), mientras que 5 trabajadores fueron diagnosticados con Covid-19 por PCR, por lo que la cantidad de contagios en ese sector es de 1.390.