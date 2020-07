Tras acordar los protocolos sanitarios, las provincias ya están delineando el regreso a las aulas

Las 24 jurisdicciones del país aprobaron esta semana los protocolos para la vuelta a las clases presenciales con un sistema "bimodal" que alternará la enseñanza presencial y a distancia y dos nuevos modelos de aula que plantearán la división de alumnos por grupos o el "aula burbuja" lo cual quiebra el formato tradicional vigente desde principios del siglo pasado y las autoridades provinciales anticipan cómo se aplicará en cada distrito.El ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta, Matías Cánepa, aseguró que "este protocolo regirá en toda la Nación para una vuelta escalonada de clases presenciales que será reducida pero que permitirá mejorar los procesos de aprendizajes".Cánepa formuló estas afirmaciones tras participar ayer de la 97 Asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE), presidida por el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta; y de la que formaron parte las 24 jurisdicciones, representantes de sindicatos docentes, legisladores nacionales y asesores.En Tucumán, el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, destacó que desde su cartera se realiza un "trabajo mancomunado con el Ministerio de Salud para la planificación de las clases presenciales en la provincia cuando las condiciones sanitarias lo permitan".El funcionario afirmó que si bien las medidas son tomadas a nivel nacional, "cada provincia puede adaptar las recomendaciones de acuerdo a la situación epidemiológica local" pero prefirió no dar una fecha sobre el posible regreso de los alumnos a las aulas.En San Luis, por su parte, el ministro de Educación provincial, Andrés Dermechkoff, anticipó hoy que al finalizar las vacaciones de invierno se analizará el estatus sanitario de la provincia y se tomará la decisión sobre el reinicio de las clases presenciales.Por eso, la cartera sanitaria recorrió las escuelas para intentar que estén en condiciones para el regreso: "Sabemos que la virtualidad la vamos a mantener, estamos en condiciones de decir cuáles serían los primeros cursos en volver, pero son factores que no podemos analizar hoy sino en agosto cuando terminen las vacaciones, previstas desde el 8 al 31 de julio", recordó el ministro.En Río Negro, con respecto al protocolo aprobado, la ministra de Educación, Mercedes Jara Tracchia, dijo que "fue construido con mucho consenso".Entre los requisitos, Tracchia mencionó que "la idea es que haya en las escuelas alcohol en gel, alcohol al 70% y que se puedan organizar los edificios con señalamientos que indiquen cómo utilizar los distintos espacios. A ello se agregan medidas de distanciamiento mínimo de 2 metros"."Los docentes, deberán usar tapabocas y máscaras y, en función de esas condiciones, vamos a necesitar desde lo pedagógico hacer un reordenamiento, por lo que vamos a trabajar en grupos reducidos, con un esquema bimodal, donde articularemos entre la presencialidad y la virtualidad, entre otros aspectos", subrayó.Por su parte, la ministra de Salud de Santa Fe, Adriana Cantero, aseguró hoy "que si la situación sanitaria es favorable las clases se reiniciarán entre agosto y septiembre".Y, sobre el desplazamiento del personal docente y los alumnos, Cantero precisó "que en las grandes ciudades se tendrá en cuenta el horario pico del transporte público. Probablemente el horario de entrada sea entre las 8 y 8.30 para salir antes de lo que era habitual".En Chubut, la ministra de Educación, Florencia Perata, confirmó a Télam que se está "trabajando para constituir un consejo asesor que tamice el protocolo de Nación para adaptarlo a nuestra provincia con tres representantes de educación, tres de salud y dos 2 del sindicalismo".Perata se mostró de acuerdo con el principio de combinar la actividad presencial con la educación a distancia porque, según la ministra, "esto permitirá dos cosas: evitará el contacto con distancias de 2 metros y disminuirá el número de alumnos en cada aula".En Mendoza, también el director General de Escuelas (DGE), José Thomas, señaló que "no hay fecha confirmada para la vuelta a clases" y explicó las medidas que se aplicaran bajo protocolo."Se estudió cómo preparar las escuelas; cómo garantizar la seguridad y la higiene mientras los chicos empiezan con alguna presencialidad escalonada", agregó.Además, expresó que cuando reinicien las clases "será de los padres la decisión de mandar a sus hijos a la escuela de manera escalonada bajo un sistema bimodal presencial o no presencial de clases".Por último, el presidente del Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos, Martín Müller, resaltó que está "muy satisfecho por el trabajo en conjunto" previo a la Asamblea del Consejo Federal de Educación nacional. A su vez, señaló que la vuelta a las aulas se dará "cuando las condiciones sanitarias y epidemiológicas lo permitan".