Los jardines maternales están en crisis por la pandemia y piden ayuda del Estado

Caravanas para visibilizar en Mendoza, Ro Negro y Neuqun

Con caravanas de autos por las ciudades, los jardines maternales privados de Mendoza, Río Negro y Neuquén salieron esta semana a las calles para pedir asistencia del Estado que impida los cierres masivos de esos centros infantiles que, a causa de la pandemia de coronavirus, se quedaron sin fondos, según explicaron propietarios de todo el país a Télam.



En Mendoza, un grupo de maestras y propietarias de los jardines se manifestaron este miércoles en la Casa de Gobierno provincial para conseguir una respuesta al protocolo que presentaron hace unas semanas a las autoridades provinciales.



"Hoy pedimos que evalúen el proyecto presentado o que elaboren uno para poder rescatar a los jardines", dijo a Télam la dueña del jardín "Goofy" e integrante de la Agrupación que nuclea a unos 198 jardines de Mendoza, Jimena Vallee.



"Propusimos una cuota voluntaria solidaria a los padres para que nos ayuden en este esfuerzo de permanecer abiertos hasta que podamos volver, no sabemos hasta cuando podemos sostenerlo, si esto sigue así, lamentablemente en agosto, después de 22 años, voy a tener que cerrar", concluyó afligida Vallee.



En Río Negro, realizaron este mediodía una segunda marcha en Viedma para reclamar por la crisis que vive el sector.



Viviana Albrecht, responsable del jardín "Risas Petisas" dijo a Télam: "La situación es angustiante, estamos muy próximos a los cierres definitivos de nuestros jardines, presentamos los protocolos pero no los aprobaron, suponemos que la actividad volverá en agosto pero no hay certezas".



"Al ser jardines privados nuestra habilitación es comercial, y debido a esto no tenemos subsidios por parte del Estado provincial, la gran mayoría no pudo acceder a la ayuda de Nación, tampoco a los créditos (por diferentes motivos) y tenemos que seguir pagando los sueldos. Desde que comenzó la pandemia, la matrícula cayó mas del 50% y el día que volvamos va a ser con una reducción grande", concluyó.



Por último, en Neuquén también hubo una movilización esta semana: "El lunes hicimos una caravana para pedir una ayuda en esta situación, porque el Estado nos da la ATP, pero no llega a todos los jardines", explicó a Télam Cristina Gumbau, directora del jardín "Castillito de papel".



A su vez, dijo que en Neuquén "hubo una gran baja de matrículas en todos los jardines privados y de hecho algunos cerraron, porque no recibimos ninguna ayuda estatal, nos mantenemos solamente con las cuotas de las familias".