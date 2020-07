La Universidad Nacional del Sur instaló baños para "no binarie"

Dentro de la reforma de tres bateras de baos del complejo Alem se creo el primer bao que reconoce otras identidades de gnero, tal como lo resolviera el CSU en 2019.https://t.co/8c4VjCQa15 UNS Baha Blanca (@UNSbahiablanca) July 3, 2020

La Universidad Nacional del Sur (UNS) de Bahía Blanca modificó sus baños para incorporar a partir de este viernes uno identificado como "Feminidades", otro como "Masculinidades" y un tercero denominado "no binarie", tras la aprobación de una resolución del Consejo Superior Universitario el año pasado, se informó oficialmente.Tras varios meses de obra concluyeron las remodelaciones de tres baterías de baños del complejo universitario ubicado en avenida Alem al 1200, donde se creó el primer baño que reconoce otras identidades de género."Se estableció modificar la señalización de los baños de la institución y nombrar a los antiguos 'baños de mujeres' como Feminidades (mujeres cis, trans, travestis, asexuales, bisexuales, lesbianas) y los 'baños de hombres' como Masculinidades (varones cis, trans, travestis, asexuales, bisexuales, homosexuales) y asignar un baño denominado no binarie por edificio", informó en un comunicado la UNS.Además, en el marco de los trabajos se cambiaron cañerías, revestimientos, sanitarios y en algunos casos mesadas y grifería.La casa de estudios indicó que el baño de masculinidades renovado está frente al Centro de Estudiantes de Ingeniería y Agrimensura, el de feminidades en la planta baja del cuerpo B1 y el no binarie junto al Laboratorio de Máquinas primarias y frente al Laboratorio de Hidráulica."En este último se incluyó como decoración una gigantografía de la obra de la arquitecta y artista plástica marplatense María Florencia Gómez titulada 'Solo se ve bien con el corazón'”, agregaron.