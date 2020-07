Para Quirós, "es imposible" saber cuándo se retomarán las clases

Veremos estos días como evoluciona el índice y si se ubica debajo de 1, que significa que cada día que pase los casos nuevos van a ser menos que el día anterior, vamos a desandar estas medidas para volver a tener una mayor claridad y mas actividades",”

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dijo que hoy "es imposible" saber cuándo se retomarán las clases de forma presencial en la Ciudad, aunque indicó que "no hay que pensar en un período tan largo como todo el año" y sostuvo que están haciendo "el mayor esfuerzo" para que "los próximos meses tengamos actividad educativa de la mejor manera posible"."La Ciudad está preparando protocolos específicos que coordina con Nación, pero en esta enfermedad (el coronavirus) hacer futurología es muy difícil", aseguró Quirós sobre el regreso de las clases presenciales en el distrito porteño en una conferencia de prensa en la que dio detalles sobre la evolución de la Covid-19.El ministro aclaró que se están "haciendo protocolos para todas las actividades" y reiteró que la Ciudad "está preparada" para ese regreso con los protocolos que hizo con el ministerio de Educación de la Nación.Sobre el endurecimiento del aislamiento preventivo y obligatorio que se inició el 1 de julio, Quirós dijo que están "ocupados y preocupados" por todas las dimensiones que están siendo dañadas en las personas y sostuvo que "es una cuarentena larga y mucha gente no la puede sostener y ven afectados algunos ámbitos de su vida, como la salud mental, familiar, social, afectiva y económica".El sistema de pinzas que mencionó Quirós se refiere al plan Detectar que busca casos de Covid-19 y sus contactos estrechos en barrios de la Ciudad y a los testeos serológicos que se realizan semanalmente a trabajadores de la salud y de los geriátricos para identificar si tuvieron anticuerpos para la enfermedad, lo que permite anticipar posibles contagios.En ese sentido, dijo que "realizamos 57.140 test serológicos, de los cuales 1.423 mostraron seroconversión (anticuerpos por presencia de coronavirus) y a esas personas y su entorno se les hizo el el test PCR (que detecta la enfermedad) e identificamos 330 brotes de situaciones asintomaticas".La nueva fase de aislamiento que concluye el próximo 17 de julio significó el cierre de actividades comerciales no esenciales y la prohibición de actividades deportivas al aire libre, aunque se mantuvieron las salidas recreativas de los niños durante el fin de semana en la jurisdicción porteña.Quirós dijo que la decisión de desandar las medidas dependen de varios factores, como "el humor social que es importante para ese debate", pero también de observar el elemento técnico que indica "si los casos están creciendo o decreciendo. Si el R es menor de 1, iremos desandando las medidas"."Muchos están de acuerdo y otros no con la cuarentena, pero en ese acuerdo vamos a cumplir nuestra parte que es dar un golpe duro a la curva y a partir del 17 empezar a desandar estas medidas" si se logra reducir la contagiosidad, insistió.En cuanto a poder ver los resultados de esta nueva fase, aseguró que "esta enfermedad suele mostrar el impacto de las medidas de 7 a 10 días después".