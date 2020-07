Efemérides del 3 de julio

Efemrides del 3 de julio

- FRANZ KAFKA. Nace en Praga el escritor checo Franz Kafka,uno de las más influyentes de la literatura del siglo XX y precursor de la fusión de elementos realistas con fantásticos. “La metamorfosis” es una de sus obras más emblemáticas.- JULIAN ASSANGE. Nace en la ciudad australiana de Townsville el periodista, escritor y programador Julian Paul Assange, fundador y editor del sitio web WikiLeaks, famoso por publicar información filtrada sobre casos de corrupción, movimientos de fondos en paraísos fiscales y secretos de estado.- VOLVER AL FUTURO. Se estrena en 1.200 cines de Estados Unidos la película “Volver al futuro”, dirigida y escrita por Robert Zemeckis, producida por Steven Spielberg y protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd. La película fue preservada en el American Film Institute estadounidense.- DIA DEL LOCUTOR. Se celebra en conmemoración de la fecha de 1943 en la que se fundó la Sociedad Argentina de Locutores.- MARIO PERGOLINI. Nace en la ciudad de Buenos Aires el conductor y productor de radio y televisión Mario Pergolini, vicepresidente de Boca Juniors. Pergolini ganó fama por su labor en el programa de televisión “Caiga quien caiga”, cuyo formato fue vendido a España, Italia, Brasil, Estados Unidos, México e Israel, entre otros países americanos y europeos.- BRIAN JONES. Muere en la ciudad inglesa de Hartfield, a la edad de 27 años, el músico Brian Jones, cofundador de la banda de rock británica The Rolling Stones, con la que grabó 15 discos.- TOM CRUISE. Nace en la ciudad estadounidense de Siracusa el actor y productor de cine Tom Cruise (Thomas Cruise Mapother IV), ganador de tres premios Globo de Oro. LLeva filmadas 45 películas, entre ellas las de la exitosa saga de “Misión Imposible”, “Entrevista con el vampiro” y “Top Gun”.- JIM MORRISON. A la edad de 27 años, muere en París el cantautor y vocalista James Douglas "Jim" Morrison, líder de la banda de rock The Doors e ícono rebelde de la cultura popular de Estados Unidos. Su tumba en el cementerio parisino de Père-Lachaise lleva como epitafio un escrito en griego antiguo que se traduce como "fiel a su propio espíritu" o "de acuerdo con su propio demonio".- VOTO FEMENINO. En un plebiscito en el pueblo de Cerro Chato, en el centro de Uruguay, las mujeres votan por vez primera vez en América Latina. Organizadas en comisiones vecinales, grupos de mujeres lograron que la Corte Electoral permitiera el voto femenino. La consulta popular estaba destinada a decidir si Cerro Chato debía ser anexado al departamento de Durazno.- HIPÓLITO YRIGOYEN. Muere en Buenos Aires, a la edad des 80 años, el ex presidente Hipólito Yrigoyen, uno de los grandes dirigentes de la Unión Cívica Radical. Gobernó entre 1916 y 1922 y entre 1928 y 1930, cuando fue derrocado por un golpe militar que daría paso a la llamada "década Infame" de la historia del país.