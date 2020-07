Sesenta femicidios en seis meses en la provincia de Buenos Aires

"La provincia de Buenos Aires registra el mayor número de femicidios con el 42% del total país", afirmó el Observatorio en un comunicado.De los 135 distritos que integran la provincia de Buenos Aires "hubo femicidios en 38".Los distritos con mayor femicidio son Moreno, con 6; La Plata con 3 y 1 travesticidio; Almirante Brown y Lanús con 3 femicidios cada uno y Pilar, La Matanza, Merlo, Lomas de Zamora, Gral Rodriguez, Mar del Plata, Tigre, Escobar, Florencio Varela y Peguajo con 2 femicidios cada uno.De los 60 consumados en territorio bonaerense, 54 son femicidios directos (es decir sólo mujeres); dos femicidios vinculados de niñas y mujeres; dos femicidios vinculados de niños y varones y dos trans/travesticidios.Hay ocho casos que están en proceso de investigación, esperando autopsia y peritajes y también se registraron 14 intentos de femicidios, agrega el informe.El Observatorio destacó que "en el contexto de pandemia Covid-19 se produjeron 40 femicidios"."Sesenta y cuatro niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madre", precisó el relevamiento."Insistimos en la urgencia de Declarar la #EmergenciaNiUnaMenos en violencia de Género en todo el territorio Nacional", exigió a su vez el Observatorio.Reconoció que "la provincia de Buenos Aires declaró la Emergencia en violencia de género; pero aún no se implementan políticas públicas efectivas para proteger a las bonaerenses de la violencia machista, los datos son contundentes: 60 mujeres fueron asesinadas en Buenos Aires en lo que va del año".En el 40% de estos casos el victimario fue la pareja, en el 22% una ex pareja; familiar directo e indirecto en el 18% de estos casos; desconocido sin vínculo en el 10% ; en 7 % conocidos y hay un 3% sin datos.Con respecto a la modalidad del femicidio, en el 32% se utilizó arma blanca; en un 20 % golpes; 17% arma de fuego; un 15% asfixia; en un 8% quemadas y un 2% arrojada de altura; en tanto de un 6 por ciento no hay datos.Con respecto al lugar en que se cometieron los femicidios, en el 41% de los casos se perpetraron en la vivienda de la víctima que compartían con el femicida; un 33 % en la vivienda de la víctima; 13% en la vía pública; un 5% en la vivienda de un familiar; un 2 % en un descampado; y otro 2 % en otros sitios (como hotel o trabajo de la víctima).