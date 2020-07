Afirman que en el mundo habrá 7.000.000 de embarazos no deseados luego de la pandemia

La ONG Women´s Link Worldwide sostuvo hoy que luego de la pandemia de coronavirus “habrá 7millones de embarazos no deseados” en el mundo y que por esta razón es “necesario pensar en liberalizar la ley del aborto y el acceso al aborto”, en el marco del sexto encuentro del ciclo online de conferencias internacionales organizadas por el Ministerio Público Tutelar (MPT) de la Ciudad de Buenos Aires.“Luego de la pandemia, en el mundo habrá 7.000.000 de embarazos no deseados, es necesario pensar en liberalizar la ley del aborto y el acceso al aborto y a los anticonceptivos”, señaló, en la conferencia “Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes” de la que también participó la Asesora General Tutelar,en un comunicado.Durante su intervención, Waisman dijo que “no podemos ir hacia atrás en materia de derechos de las mujeres, siempre hay que ir avanzando” y advirtió: “Durante esta situación, han incrementado las violencias que sufren las mujeres y niñas en todo el mundo porque se encuentran atrapadas con su maltratador y con dificultades para adquirir protección”.Por su parte, Bendel, expresó que “las leyes muchas veces son las mismas, lo que cambia es la forma de aplicarlas e interpretarlas”.“El Código Penal tiene 100 años y fue redactado por hombres y en la actualidad sólo el 28% de los cargos de mayor jerarquía del Poder Judicial son ocupados por mujeres”, manifestó y añadió que “recién, hace unos pocos años en la Facultad de Derecho hubo una única mujer decana” y que en toda la historia de la Universidad de Buenos Aires, no tuvimos una sola mujer rectora.“Necesitamos que todas y todos los miembros de la justicia tengan perspectiva de género”, dijo Bendel., Waisman hizo hincapié en que “es necesario” aplicarla “porque la ´normalidad´ está vista desde la perspectiva masculina. Las mujeres no somos una minoría, somos la mitad de la sociedad y deberíamos estar representadas en igual parte en todo”.“Las mujeres son víctimas de violencia sexual y cuando una mujer denuncia o su agresor la mata, el sistema judicial perpetra este estereotipo de cómo se debe comportar, en lugar de ver lo que sucedió; el enfoque del proceso está en el sitio equivocado porque juzga a la mujer y su relación con la sexualidad”, afirmó.En tanto, Bendel remarcó que la(Interrupción Legal del Embarazo) tiene una aplicación dispar en nuestro país” y que “muchas niñas y adolescentes, a pesar de que es un derecho, se les impide su acceso"."Muchas violencias hoy están invisibilizadas por la imposibilidad de identificarlas y detectarlas o porque no pueden denunciarlas”, alertó.Para Weisman, “la capacidad de disfrute de los derechos sexuales y reproductivos es fundamental en los derechos de las mujeres” y “por ello, es importante pensar la ILE dentro del espectro de las necesidades que tienen las mujeres a lo largo de su vida”.En ese sentido agregó: “No existe procedimiento que pueda necesitar un hombre para salvar la vida, descripto en el Código Penal, en cambio para la mujer sí”.