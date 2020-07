Desalojan a 16 personas mayores de un geriátrico que funcionaba en el ex Hospital Israelita

Diecisiete adultos mayores que permanecían alojadas en las instalaciones del ex Hospital Israelita, donde un geriátrico subalquilaba un piso del edificio, eran trasladados esta tarde por personal del SAME ante el desalojo ordenado por la justicia, al edificio del ex Hospital Rawson.La información fue confirmada a Télam por voceros de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) porteña y por el hijo de una señora alojada allí a través de la cooperativa La Esperanza, que funcionaba en este edificio de Luis Viale y Terrada, como geriátrico desde febrero de 2018.También se aclaró a Télam, desde el Ministerio de Salud porteño, que “ninguno de los alojados tiene Covid-19”.Voceros de la AGC dijeron a esta agencia que recibieron la orden de la Justicia de desalojar el edificio porque “tiene falencias en lo sanitario y en lo edilicio, así que se pidió que se haga el traslado y ambulancias y personal del SAME lo están haciendo al Hospital Rawson” en el barrio de Barracas.El geriátrico La Esperanza, constituido en cooperativa, originalmente funcionaba en la calle Dean Funes del barrio porteño de Parque Patricios, pero alquilaron un piso en el edificio del viejo Hospital Israelita, también convertido en cooperativa, desde febrero de 2018, afirmó a Télam el hijo de la señora allí alojada.“Ya hace unos días, los familiares recibimos una intimación del Ministerio de Salud porteño para trasladar a nuestros parientes porque el lugar iba a ser clausurado, y esta mañana se presentaron los oficiales de justicia para hacerlo efectivo”.Según la fuente de la AGC, “los abuelos están siendo trasladados al Hospital Rawson”, y el jefe del SAME, Alberto Crescenti, afirmó a Télam que ““el operativo se está desarrollando de modo normal”.Julio Ditz, uno de los empleados de la cooperativa La Esperanza, afirmó que al plantel profesional de la misma le ofrecieron “pasar a planta transitoria del Gobierno de la Ciudad para cuidar a los abuelos en el nuevo lugar”.El PAMI, por su parte, informó que este geriátrico “no forma parte” de su red de prestadores.