Gollan: "Estamos dispuestos a participar de cualquier alternativa terapéutica que vaya apareciendo"

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, explicó hoy que la provincia "está preparada" y a la expectativa de participar de cualquier "alternativa terapéutica que vaya apareciendo" en relación a la prevención o cura del coronavirus, aunque negó que se esté gestionando la prueba de una vacuna."Estamos a la expectativa de vacunas y de suero hiperinmune y la provincia de Buenos Aires está atenta; como somos la de mayor densidad y con mayor cantidad de casos, todo estos estudios que se pueden hacer (la provincia) está preparada para hacerlo", dijo Gollan en diálogo con El Destape Radio.El ministro sostuvo que desde el gobierno bonaerense están "a la expectativa de cualquier cosa nueva que pueda aparecer, dispuestos a participar de cualquier alternativa terapéutica que vaya apareciendo", pero rechazó la información de que la provincia esté "gestionando" actualmente una vacuna.“En el mundo hay varias vacunas que se están probando en fase clínica, que se llama fase 3, y estamos a la expectativa y en conversaciones porque, de ser elegida Argentina para hacer pruebas, obviamente que se va a incluir a la provincia de Buenos Aires por cantidad de casos”, remarcó.Además, indicó que “si aparece la posibilidad, podemos hacer pruebas en la provincia, por la cantidad de pacientes que tenemos, la cantidad de hospitales, de profesionales, pero es todo un proceso, todos los condimentos los tenemos en la provincia. Hay conversaciones”.Sobre los resultados de los actuales tratamientos, el ministro dijo que "con las estrategias terapéuticas podemos tener buenas noticias, como con el plasma", aunque aclaró que "hay resultados alentadores aunque aún no conclusiones” y pidió "no generar falsas expectativas"."Los resultados son alentadores en descenso de la tasa de letalidad con pacientes tratados con plasma en determinados momentos”, apuntó.En relación a la continuidad de la cuarentena, reveló que “lo más probable es que cuando termine esta etapa en el AMBA (el próximo 17 de julio) pasemos a una etapa similar a la que teníamos hasta el 30 de junio” y afirmó que los resultados "se van a ver en 2 semanas"."La expectativa es que la curva (de contagios) desacelere su crecimiento. Ha bajado la circulación, hay que ver si disminuye también la circulación intrabarrial, y lograr que en los barrios la gente se quede en sus casas, porque hay circulación comunitaria", especificó Gollan.El ministro señaló que "cuando se baja drásticamente la circulación (de personas), baja la circulación del virus" y apuntó que "lo deseable es que el tiempo de duplicación se vuelva a estirar a 15 o 16 días para arriba. Hoy estamos en 11 días".Gollan explicó que antes de comenzar la nueva fase de aislamiento más estricto "la ocupación de camas venía creciendo entre 1% y 2% por día", pero también destacó que la provincia "prácticamente duplicó" las camas disponibles sumando 1.000 unidades en las terapias intensivas, y adelantó que van a agregar otras 200.Con respecto al deterioro de la economía, dijo que “la cuestión no es si va a caer la economía, va a caer igual en todos los países. La diferencia es si vamos a tener más o menos muertos”."Se habla mucho de la cuarentena inteligente que hizo Chile y fue un desastre. La cuarentena inteligente es la que hicimos nosotros. Está todo el país en Fase 5 excepto Chaco y el AMBA”, enfatizó.