Capitanich: "Se desacelera el número de casos en Resistencia y el área metropolitana"

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, afirmó hoy que "se está desacelerando el número de casos de coronavirus en Resistencia y en el área metropolitana, y eso es positivo", y aseveró que en la provincia no tienen "problemas derivados del uso de camas"."Tuvimos casos en el interior y estamos con la estrategia de bloqueo focal, pero la verdad es que es una situación extremadamente compleja y estamos trabajando sobre la base de detectar, aislar y cuidar", agregó el mandatario provincial en diálogo con Radio Del Plata.El gobernador aseveró que "no hay problemas derivados del uso de camas, tanto de terapia intensiva como con la provisión de oxígeno. Hoy tenemos 10 camas de casos críticos o graves con asistencia respiratoria"."Hemos incrementado sustantivamente la capacidad para detectar, desde el punto de vista de la toma de muestras y recopilación de procesos, y eso nos permite trabajar sobre los casos sospechosos, los positivos y los estrechos", dijo.Consultado respecto de la adhesión a las políticas sanitarias implementadas en el marco de la pandemia, Capitanich sostuvo que "hay grupo focalizados de protesta"."Cuánto más quisiéramos que esto vuelva a la normalidad, pero esta es la única medida razonable. Es muy difícil de aplicar otra medida que no sea esa, y eso se nota claramente porque cuando se generan las restricciones de circulación, los índices mejoran notablemente, y viceversa", dijo el gobernador de Chaco.La provincia norteña tiene 2.091 casos de Covid-19, de los cuales 60 fueron informados en el último parte del Ministerio de Salud, e ingresó ayer en la nueva fase de aislamiento social con mayores restricciones que se extenderá hasta el 17 de julio.