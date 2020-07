Informan 12 nuevos muertos y afirman que hay brotes por conglomerados en provincias

Son 1.363 los muertos por coronavirus en la Argentina

Piden a las personas con diabetes mantener hbitos saludables durante la pandemia Mantener un adecuado control de la glucemia, extremar el aislamiento social, sostener el régimen de medicación prescrito y una alimentación saludable, son algunas de los hábitos que las personas con diabetes deben tener durante el transcurso de la pandemia de coronavirus, ya que forman parte de los grupos de riesgo que pueden sufrir complicaciones si se contagian Covid-19.



Así lo explicó hoy la coordinadora del Programa Nacional de Diabetes, Julieta Mendez, al participar del reporte diario que emite la autoridad sanitaria para dar cuenta de la situación epidemiológica del país.



"Las personas con diabetes pertenecen al grupo de riesgo de desarrollar complicaciones y, por eso, es muy importante mantener un adecuado control de la glucemia como así también las patologías asociadas como la hipertensión arterial", explicó la funcionaria.



En ese sentido, dijo que los pacientes con diabetes deben "mantener el tratamiento siempre" y no limitarlo "solamente de la medicación, ya sean pastillas o insulina".



En ese sentido, habló de seguir un "plan alimentario saludable con las cuatro comidas, la adecuada hidratación con agua segura y también realizar 30 minutos de actividad física dentro de casa".



Además, llamó a "adquirir el habito del cuidado de los pies: revisarlos, lavarlos y secarlos cuidadosamente todos los días".



"Usar medias de algodón preferentemente claras, zapatos anchos y cómodos, no andar descalzos y hacer los ejercicios de pie", recomendó.



Sobre el cuidado con el coronavirus, insistió en "el lavado adecuado de las manos antes de cocinar, antes de controlar la glucosa capilar, antes de tomar las pastillas y antes de aplicarse la insulina".



También "es importante mantener un contacto diario a través del teléfono con familiares y amigos" para que sea ellos los que faciliten alimentos saludables y medicación, evitando salir a la calle.



Respecto al contacto con el equipo de salud, se debe mantener a través de canales de telemedicina y, en aquellos casos en que se deba concurrir al consultorio, usar el tapabocas y mantener la distancia social.

El Ministerio de Salud informó ese jueves 12 nuevos fallecimientos por coronavirus en el país, lo que elevó a 1.363 la cifra de muertos desde marzo pasado, al tiempo que se señaló que solo siete provincias no aportaron casos positivos ayer, lo que indica que "hay brotes por conglomerado en muchas" jurisdicciones y departamentos.La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, detalló que ayer 17 de las 24 provincias detectaron positivos producto de "migraciones internas" y ponderó el trabajo que se realiza entre las distintas esferas gubernamentales para encontrar casos sospechosos, positivos y contactos estrechos, aislarlos y prestarles el cuidado adecuado.Sólo Santa Cruz, Tierra del Fuego y San Luis no reportan nuevos pacientes desde hace más de 14 días y Catamarca es la única provincia que no tuvo infectados desde el inicio de la pandemia en el país.En el reporte oficial se indicó que fueron 2.667 los contagios de Covid-19 que se registraron ayer en la Argentina y 67.197 el total de infectados, con una tasa de incidencia de 148 casos cada 100.000 habitantes.De los casos detectados ayer, más del 90 por ciento corresponden al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), zona que concentra los índices más altos de positividad y de camas de terapia intensiva ocupadas por pacientes que cursan infección por coronavirus.En ese sentido, de las 41.648 personas que actualmente tienen Covid-19, 594 se encuentran internadas en unidades de atención crítica y de estas últimas, casi el 93 por ciento están en el AMBA.El porcentaje de ocupación de estas camas -por cualquier dolencia- se ubica en un 50,6% a nivel nacional y en 55,9% en la región que conforma la ciudad de Buenos Aires y los municipios bonaerenses que la rodean.Ayer, la tasa que mide casos positivos sobre test detectados también mostró al AMBA por encima del promedio nacional que fue de 34,7%, con 40,8% en provincia de Buenos Aires y 39,7% en la Ciudad.Por otra parte, ayer se realizó un muestreo de 389 de tests serológicos rápidos en la estación de Retiro, donde se detectó a una persona con anticuerpos al coronavirus.Vizzotti comentó que en abril se realizaron 2.615 de estos tipos de test en las estaciones terminales de los ferrocarriles de la Ciudad y encontraron 10 casos (0,38% de positividad), mientras que ahora, restando el muestreo en Once, de 856, 15 dieron positivo (1,5% de positividad)."Al momento, tenemos 4,6 veces más positividad que en abril", explicó la funcionaria.Desde el último reporte emitido anoche, se registró la muerte de 6 mujeres y 6 varones, con un rango etario de 53 a 101 años, residentes en Chaco, Buenos Aires y la Ciudad.Así, la tasa de mortalidad es de 29,8 cada millón de habitantes y el índice de letalidad de 2% sobre los casos detectados.Respecto a los confirmados, 1.066 (1,6%) son "importados", 24.124 (35,9%) son contactos estrechos de casos confirmados, 30.493 (45,4%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, con una edad promedio de 36 años, y ya se dio el alta médica a 24.186 personas.Ayer fueron realizadas 9.200 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 372.108 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 8.200 muestras por millón de habitantes.