Arnaldo Medina llamó a la "solidaridad" para "dar la batalla decisiva" contra el coronavirus

El secretario de Calidad en Salud de la Nación, Arnaldo Medina, dijo que se registró “un movimiento menor de personas en la Ciudad de Buenos Aires”, pero aún lejos de las primeras jornadas de aislamiento social, por lo que llamó a la “solidaridad” a los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para que permanezcan en sus hogares y “dar la batalla decisiva” contra el coronavirus.“Es un momento muy importante, una batalla definitiva que vamos a librar en estos días y puede ser un momento de inflexión en la medida que podamos disminuir la circulación de personas”, dijo el viceministro en diálogo con el canal de noticias A24.Añadió que para lograr ese objetivo “lo importante es apelar a la conciencia y a la solidaridad de todos los argentinos, especialmente de los que viven en el AMBA”.“Hay una expectativa de disminuir, por lo menos, un 40% la circulación para ayudar a cortar la cadena de contagios”, indicó el funcionario.Agregó que “este esfuerzo de disminuir la circulación, conjugado con el de salir con más trabajo territorial, con más control de casos, con más aislamiento de casos sospechosos, nos tiene que permitir parar la cadena de contagios y cortar el ritmo acelerado en el que veníamos”.Medina indicó que la cartera sanitaria está abocada a “redoblar el esfuerzo en la búsqueda activa de casos sospechosos con el programa DetectAR”.En ese sentido, destacó el relanzamiento del plan de voluntariado universitario y sostuvo que “la novedad es que en estos días hay aproximadamente 7.000 inscriptos con quienes estamos trabajando en coordinación con los municipios para hacer actividades de call center, o para apoyar el trabajo territorial en la búsqueda de casos sospechosos”.Consultado sobre la ocupación de camas críticas, el secretario afirmó que “a nivel país está por debajo del 50%”, mientras que “en el AMBA hoy está superando el 55%, y no sería raro que llegue al 60% en poco tiempo”.“Hay un conjunto importante de camas para poner en marcha, por ejemplo en los hospitales modulares que se están habilitando esta semana, y tienen más de 200 camas críticas que hoy no se están contabilizando”, explicó el viceministro.“Estamos lejos de una situación de desborde del sistema sanitario, y la ocupación de camas empieza a ser un indicador importante que ha tenido peso para tomar las medidas que buscan fundamentalmente que no se desborde el sistema sanitario”, concluyó Medina.