Controles exhaustivos en las fronteras para mitigar la propagación del coronavirus en la región

Para contener la circulación del coronavirus en la región,para quienes cuenten con autorizaciones especiales.Así como en gran parte del paíslas autoridades de seguridad y migraciones vigilan el ingreso del transporte de abastecimiento y la regreso de argentinos siempre que tengan los permisos tramitados a través de Cancillería.A su vez, los gobiernos provinciales aplicaron sus propios protocolos de vigilancia y hasta llegan a evitar el paso de personas que no vivan en el distrito, exigen el cumplimiento de una cuarentena o la presentación de una declaración jurada que asegure no ser portador del virus de la Covid-19.El siguiente es un reporte de la situación en distintas provincias elaborado por las corresponsalías de Télam:que limita con tres países, reforzó la semana pasada los controles sobre las fronteras con Bolivia, para evitar el paso de extranjeros ante la compleja situación epidemiológica que atraviesa ese país por el coronavirus, cuyo sistema de salud hoy está colapsado.Para ello, dispuso la presencia de más efectivos de Unidades Especiales de la Policía de Salta, de la División Canes y Caballería, para fortalecer el trabajo integral con Gendarmería Nacional y el Ejército Argentino. Los operativos incluyen patrullas aéreas en localidades que limitan con Bolivia, sobre los pasos de Aguas Blancas, Los Toldos y Salvador Mazza.En este último puente internacional, la Nación decidió suspender el paso dejando habilitado solo al transporte de abastecimiento. En esa zona, Salta posee 20 kilómetros de frontera con Bolivia, con unos 60 pasos clandestinos, a lo que se suma la doble nacionalidad de los pobladores.En, que tiene al norte el Puente Internacional que separa a La Quiaca de Villazón (Bolivia) y al oeste el Paso de Jama, límite con Chile "lo único habilitado es el transporte de carga, mientras que el paso de personas está prohibido salvo situaciones excepcionales como el caso de los repatriados".Así lo señaló a Télam, Carlos De Aparici, delegado nacional de la Dirección de Migraciones en Jujuy, quien aseguró que se adoptaron "todas las medidas de seguridad que corresponden", en relación al uso de barbijos, camisolines, máscaras y el distanciamiento social a la hora de realizar los trámites.Enel gobernador Oscar Herrera Aguad dijo a radio República que van a "exigir para el ingreso a la provincia, el resultado de Covid-19 negativo, con menos de 48 horas de habérselo realizado en otro lugar de la Argentina".Solo estarán exentos "los camioneros, las personas que están exceptuadas y van de un lado al otro, pero están todos registrados, que viven en una provincia y tienen su campo o su actividad en la otra provincia", añadió.Herrera Aguad comentó que el contexto regional es "muy complejo; Brasil notifica cientos de casos diarios y en la frontera con Misiones tiene más de 500 mil casos alrededor. Después tenemos Paraguay con un número creciente y otras provincias argentinas también, hay que ser muy cautelosos".solo tiene habilitado el paso fronterizo que une Gualeguaychú con Fray Bentos (Uruguay) desde el 1 de abril, donde además del transporte de carga, sólo ingresan argentinos y residentes repatriados que deben completar una declaración jurada y un acta de compromiso por el cual aseguran que realizarán un aislamiento al momento que arriben a su domicilio.En tanto, quienes no son residentes de Gualeguaychú no pueden ingresar a la ciudad y en un control se los deriva hacia otras rutas para que continúen viaje.Por su parte,tiene habilitados para el ingreso desde Brasil los pasos de Uruguayana-Paso de los Libres, donde pueden circular camiones de carga y personas; Sao Borja-Santo Tomé, para el transporte de cargas e Itaquí-Alvear, para el tránsito fluvial de camiones. En Paso de los Libres, solo pueden ingresar argentinos o residentes, previa información al Consulado argentino en Uruguayana, mientras que en Santo Tomé el paso fronterizo no está habilitado para el ingreso de personas, sí para salidas, y transporte de carga. Están cerrados los demás pasos terrestres y fluviales a Paraguay y Brasil.Enel paso fronterizo de Puerto Falcón en la ciudad de Clorinda tiene permitido el ingreso y egreso al país desde la ciudad de Asunción (Paraguay) para los transportes de cargas, donde además de controlar la temperatura de los choferes, los camiones son desinfectados.En, el subsecretario de Municipios, Rodrigo Ocampo, confirmó que las localidades fronterizas de Puerto Bermejo y Puerto Eva Perón tienen cerrada la salida hacia Pilar (Paraguay) y el ingreso de personas desde esa y otras localidades del vecino país mientras. Desde el inicio de la cuarentena se interrumpió el servicio de transporte fluvial entre esos municipios a Paraguay.en tanto, mantiene cerrado el paso Pircas Negras que comunica con Chile desde noviembre cuando se dio la crisis política chilena.En, el Paso de Agua Negra cerró en marzo, antes de iniciarse la cuarentena, tal como suele ocurrir cada año por ser una zona muy alta yEn el sur del país,continúa en fase 5 permitiendo la circulación con territorio chileno solo por el paso de Monte Aymond, a 62 kilómetros al sur de Río Gallegos, donde los camiones de carga pasan con el protocolo impuesto desde el principio de la cuarentena: declaración jurada y permisos de circulación, aseguraron funcionarios a Télam. En el noroeste provincial, el paso de Los Antiguos sigue cerrado.Enlos únicos pasos fronterizos habilitados son Cardenal Samoré y Pino Hachado, solo para el comercio internacional. El delegado de la Dirección Nacional de Migraciones, Gustavo Sueldo, recordó a Télam que "existe un acuerdo de reciprocidad con Chile para residentes de ambos países que hayan quedado varados por la cuarentena" y precisó que "aún quedan en el vecino país unas 200 personas que no podrán regresar a la Argentina hasta que mejore la situación epidemiológica".Asimismo, los tres pasos internacionales desiguen cerrados.En, donde la situación del coronavirus permitió habilitar distintas actividades, los pasos fronterizos Pehuenche y Cristo Redentor siguen abiertos si las condiciones níveas lo permiten, aunque todas las personas que ingresen a la provincia "deberán realizar un período de aislamiento obligatorio hasta completar 14 días" de acuerdo a un decreto provincial.