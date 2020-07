Quirós dijo que propondrán desandar las restricciones si bajan los contagios

"Ya tenemos cerca 4 mil personas en hoteles, con un esfuerzo económico y social importante de la Ciudad"”

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dijo esta mañana que si se logra disminuir el índice de contagiosidad de coronavirus en la Ciudad después del 17 de julio, van a "mostrar las informaciones y proponer el desandado paulatino de las medidas de restricción" impuestas en la nueva fase de aislamiento que comenzó este miércoles."En los últimos 8 días tenemos cierto de nivel de estabilización en la curva de contagios, con picos y valles", afirmó Quirós en una conferencia de prensa.En ese sentido, ennumeró los 70 mil test de PCR (que diagnostican Covid-19) que se hicieron hasta hoy y los más de 60 mil test serológicos (que identifican si una persona tuvo la enfermedad por los anticuerpos que detectan) que "nos permiten distanciar a las personas contagiadas".Además, explicó que "todas estas medidas van impactando y conteniendo la curva, veremos como sigue y con respecto al 17 de julio, vamos a hacer todos los esfuerzos para contener la curva"."Con todo el esfuerzo de la gente, algunos convencidos y otros no, junto al que estamos haciendo desde el gobierno, se logra bajar la curva de casos vamos a proponer el desandado paulatino de las medidas como ya lo hicimos" antes, insistió."Vamos a tener que aprender como manejarnos estos días, los primeros días cuesta pero luego se va corrigiendo", agregó.Sobre la suspensión de las actividades físicas al aire libre, manifestó que "hemos dicho que cuando teníamos un sistema que no tenia estrés y la velocidad de crecimiento estaba contenida íbamos a desandar medidas para recuperar la vida normal"."Esto se iba a evaluar cada día, y lo que pasó es que tuvimos que pedir un esfuerzo suplementario porque el sistema de salud empezaba a estresarse y se los puso en la misma situación que otros que están haciendo el esfuerzo", manifestó.Al ser consultado por la viralización de un video de personas a los golpes en Costa Salguero, un centro donde se alojan pacientes leves de Covid-19, Quirós dijo que fue "un tema puntual y penoso"."Tenemos un conjunto de dispositivos, donde se incluye a Costa Salguero para las personas que viven solas y tienen la enfermedad leve, ya que quienes tienen familia son llevados a hoteles, y lo que sucedió ayer fue muy penoso, porque realmente la gente que está allí disfruta del lugar, tienen un cine, juegos y no suceden estos hechos", concluyó.