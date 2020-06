Quirós espera que la ciudadanía "acompañe" en la fase 1 de aislamiento

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, afirmó hoy que espera que a partir de mañana la ciudadanía los "acompañe en este esfuerzo suplementario" que están pidiendo", al ingresar el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a partir de esta medianoche a la fase 1 de aislamiento, con cierre total de comercios y transporte limitado.Quirós destacó, en declaraciones al canal de noticias TN ,que "llevamos mucho tiempo de cuarentena, hay mucha gente cansada, hay gente que no puede más o con muchos problemas económicos o afectivos, pero tenemos que hacer este esfuerzo suplementario más".El funcionario aseguró que desde el Estado van a "duplicar y fortalecer todas la iniciativas para controlar y contener esta pandemia" y le pidió a la ciudadanía: "Transitemos juntos este camino que nos queda y que esperemos que nos lleve al 17 de Julio en una situación de control de la curva con un panorama más claro"."Para nosotros no es tan importante el seguimiento del número de casos cotidianos en estas dos semanas, que es un número muy variable", indicó.Respecto de la continuidad del aislamiento luego del 17 de Julio, Quirós consideró que "depende mucho del número de camas de terapia intensiva y del humor social para acompañar las medidas, hay muchas variables que intervienen y los gobernantes debemos encontrar un denominador común que interpele a una sociedad tan diversa como la nuestra".Consultado por laen el sistema privado de la salud, el ministro aseguró que hacen reuniones "todas las semanas con el sector privado de la salud para establecer pautas y protocolos y ellos están cercanos al 55 por ciento de ocupación; no hay señales de desborde en esa área"."Hay dos instrumentos que son muy poderosos para contener la curva de casos, uno es el distanciamiento social y la otra es la búsqueda proactiva que no es sólo de la cantidad de testeos sino de la investigación epidemiológica de cada caso", completó Quirós.