Kiciloff aseguró que a partir de mañana "se viene una etapa muy dura" en el AMBA

Estuvimos en el Centro Logstico El Dique para realizar una nueva entrega de respiradores e insumos sanitarios para los municipios. pic.twitter.com/zB2XaRvJBc Axel Kicillof (@Kicillofok) June 30, 2020

"es una etapa muy dura" pero que ahora "hay que pedir este esfuerzo" al entregar respiradores a municipios bonaerenses."Es una etapa muy dura, no es lo que quisiéramos pero ahora tenemos que pedirles este esfuerzo. Esperamos que nos dé un respiro en la ocupación de camas, la curva viene subiendo muy fuerte en la Ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, a pesar de los esfuerzos", aseguró el gobernador al canal de TV C5N.Kicilloff manifestó, además, que "la enfermedad circula de manera extensa, cuando uno mira el mapa ve puntos en cada manzana, y para esa dispersión es esta nueva cuarentena más fuerte para evitar contactos y así ganar menos contagios".Destacó que con esta nueva entrega de respiradores destinados a hospitales provinciales y municipales "se está distribuyendo equipamiento para el Covid que en todo el mundo escasean" al tiempo que también entregó 85 bombas de infusión y 100 monitores multiparamétricos.Durante la entrega en el Centro Logístico El Dique de Ensenada el gobernador estuvo acompañado por el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan intendentes y representantes de los municipios, informó un comunicado de la gobernación bonaerense., indicó Gollan.Por su parte el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, manifestó que espera "no tener que utilizar este equipamiento, por eso estamos trabajando fuertemente en el aislamiento, pero también nos preparamos para enfrentar la situación ante el aumento de contagios en el AMBA".A su vez, el jefe comunal de La Plata, Julio Garro, precisó que en su distrito "incorporamos 17 nuevos respiradores que sirven para reforzar el sistema en un momento que hace mucha falta y estamos trabajando de manera mancomunada en este momento tan complejo de pandemia".En sintonía, el intendente de Pilar, Federico Achaval, sostuvo que "para nosotros esto es muy importante porque nos permite mostrarle a todos los que están haciendo el esfuerzo de quedarse en su casa que hay un Estado presente ocupándose de la salud".En tanto que en los próximos días recibirán sus equipos: Gral. San Martín, José C. Paz, Tres de Febrero, Vicente López, Ezeiza, Carlos Casares, Trenque Lauquen, Pehuajó, Chacabuco, Bragado, Balcarce, La Costa, Mar Chiquita, Las Flores, Lanús, La Matanza, Pergamino, Tigre, Merlo, Moreno y Zárate.