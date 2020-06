Medina dijo que la nueva fase "puede ser una batalla decisiva" contra el coronavirus

"En este momento estamos trabajando con voluntariado universitario, se les ha pedido a las universidades del conurbano y también a la UBA. Hay miles de jóvenes que se están sumando a trabajos diversos en el Plan DetectAR"” Arnaldo Medina-Sec. de Calidad en Salud, Min. de Salud

El secretario de Calidad en Salud de la cartera sanitaria nacional, Arnaldo Medina, afirmó hoy que la nueva etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio para prevenir la proliferación del coronavirus, que comienza esta medianoche en el Área Metropolitana de Buenos Aires, "puede ser una batalla decisiva".Medina sostuvo en declaraciones a Radio Nacional que "podríamos llamarla una nueva batalla, porque estamos ante una guerra; es un desafío sanitario inusitado, quizás el mayor que hemos tenido como nación, y en este momento creo que estamos por librar una batalla que es decisiva".Y continuó: "Seguramente no va a ser la batalla final porque es una carrera larga, pero esto es importantísimo ante la posibilidad de poder cortar la cadena de contagios y detener la proyección de la curva ascendente".El funcionario apuntó que"En este momento estamos trabajando con voluntariado universitario, se les ha pedido a las universidades del conurbano y también a la UBA. Hay miles de jóvenes que se están sumando a trabajos diversos en el Plan DetectAR", indicó.Y amplió: "La solidaridad de todos los argentinos es fundamental, y no solamente se expresa en este trabajo activo con más de 7 mil inscriptos voluntarios, ya que seguramente en los próximos días van a ser más aún. Acá de lo que estamos hablando es de la solidaridad de los que viven en el AMBA, con el resto del país. Porque si nos cuidamos nosotros también estamos cuidando a todo el país", añadió.Medina indicó que "hay que tener en cuenta dos variables; la cantidad y la velocidad del contagio. Lo que es cierto es que uno está obligado a hacer estimaciones, y sirven a veces para planificar y ver escenarios, pero podríamos haber tenido 5 o 10 o 20 veces más contagios. Podrían haber sido hace un mes y medio. Esta progresión es lo que más complica porque puede saturar al Sistema de Salud", puntualizó."Hemos hecho un esfuerzo enorme, se han aumentado los recursos, las camas, como nunca. En poquísimo tiempo hemos podido superar el 37%, ahora en julio vamos a estar cerca de un 45% de aumento de la capacidad instalada de camas críticas; ya se han incorporado más de 2 mil de terapia intensiva en todo el país, también en el AMBA por supuesto, y este esfuerzo tiene que ir acompañado por una actitud muy responsable", detalló.Asimismo, el funcionario aseguró: "Hoy estamos lejos de que el AMBA requiera ayuda de otras regiones; estamos apenas superando el 55% de la ocupación de camas. En los hospitales modulares tenemos más de 200 de terapia intensiva y casi mil de terapia intermedia"."En esta época predominan las infecciones respiratorias en su conjunto, pero tenemos una circulación bajísima de enfermedades que no sean coronavirus, que está prácticamente en un 80%", finalizó.