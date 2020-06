Las provincias dictan vacaciones de invierno para descansar de las clases online

Las vacaciones de invierno llegan a las escuelas de todo el país con el mes de julio, pero este año la situación es anómala por la pandemia de coronavirus y las provincias están diseñando sus esquemas de descanso en el contexto de la educación virtual que protagonizan docentes y estudiantes en el ciclo inicial, primario y secundario, según indicaron a Télam autoridades educativas locales.En la provincia de, la Dirección General de Cultura y Educación precisó que si bien el actual es un año que presenta una situación "particular, excepcional e inédita" por la pandemia de coronavirus, se mantendrá el receso invernal dispuesto por el calendario escolar entre el 20 a 31 de julio.En, el receso de invierno será desde el 13 hasta el 24 de julio, y tras esas vacaciones, las escuelas abrirán sus puertas a partir del 29 de julio, solo para actividades administrativas.A su vez, se tomarán exámenes para la conclusión educativa a partir del 3 de agosto, con tres llamados a rendir para estudiantes de los niveles secundario y superior, según informaron fuentes del gobierno.En, por su parte, el receso invernal había sido adelantado hasta el 1 de junio, por lo que, después del feriado del día 15, ya se reanudó el ciclo lectivo, siguiendo con las clases virtuales para la mayoría de los más de 190.000 alumnos de la provincia.Por su parte, en, "se hicieron aportes para el borrador del protocolo de Nación que se pondrá a consideración en los próximos días en el Consejo Federal de Educación", dijeron a Télam las fuentes consultadas, mientras que, en cuanto al calendario escolar, se cumplirán las vacaciones de invierno como estaba previsto, desde el 20 hasta el 31 de julio.En cuanto a la provincia de, el ministro de educación provincial, Ariel Martínez, informó a Télam esta semana que "el receso será desde el 3 de julio hasta el 19" de manera que el 20 las clases comenzarán en la modalidad no presencial en toda la provincia.En, donde el receso invernal será del 13 al 24 de julio, las autoridades educativas asumieron una actitud de cautela respecto del momento en que retornarán las clases presenciales, ya que además de los protocolos se tienen en cuenta los vaivenes en la curva de contagios por coronavirus.El receso invernal enestá previsto entre el 6 de julio y el 17 del mismo mes, aunque es un hecho que no se volverá al dictado de clases el lunes 20, tal como se diseñó originalmente el calendario.En, los alumnos tendrán una tercera semana de receso invernal, del 6 al 24 de julio, informaron desde la Dirección General de Escuelas, luego de un cuatrimestre totalmente virtual a causa de la pandemia de coronavirus.En la otra provincia cuyana,, las vacaciones de invierno para docentes y alumnos serán del 8 al 31 de julio inclusive. Durante ese tiempo el gobierno local evaluará la posibilidad del regreso a las aulas y bajo qué normativas si se produce.En, el Calendario Escolar Único Regionalizado no tiene modificaciones, informaron fuentes del Ministerio de Educación de la provincia, quienes indicaron que "el receso escolar de invierno va del 6 de julio al 17 de julio".Por su parte, la secretaria de Educación de la provincia de, Delia Provinciali, dijo a medios locales que el receso de invierno regirá entre el 13 y el 24 de julio, para todos los niveles educativos, mientras que entre el 1 y 13 de ese mes se trabajará con la estudiantina en actividades físicas, artísticas y de expresión corporal que están ligadas más al disfrute educativo.A su vez dijo que los docentes durante esas dos semanas realizarán una síntesis de la evaluación formativa de la experiencia pedagógica y sanitaria que han llevado durante la cuarentena mediante el sistema remoto.Y por último, en, "el receso invernal es entre el 13 y 27 de julio, tal cual marca el calendario escolar de la provincia", dijo a Télam el secretario de Educación de la provincia, Gabriel Belloso.El funcionario solo precisó las fechas programadas por el consejo provincial de educación que encuadran el receso invernal en Río Negro, y no aclaró el modo en que las escuelas se adaptarían al protocolo de regreso que planteó el ministro Nicolás Trotta.