Advierten que muchas personas alérgicas son mas susceptibles al coronavirus al empeorar sus síntomas

"La persona que sufre rinitis alérgica, al estar en ambiente cerrado, se congestiona más, con mayor producción de mocos y eso hace más susceptible de adquirir una afección viral, entre ellas el Covid19", por eso, el médico recomendó "no dejarse estar" con las consultas al especialista."De todas formas, una infección tiene tiempos distintos a una alergia: en la primera, es de esperar que los síntomas comiencen en forma gradual y progresiva, conforme pasan los días; a diferencia de la rinitis alérgica, donde el paciente, generalmente, está con muchos síntomas por la mañana y, presenta mejorías a medida que pasa el día", explicitó en un comunicado la Universidad Austral donde Marino es profesor de la Facultad de Ciencias Biomédicas.Cada año, lbajo el lema "las alergias siguen a pesar del Covid-19"."Hemos evaluado gran cantidad de pacientes en forma virtual y frecuentemente encontramos que los síntomas alérgicos han empeorado", explicó Marino, especialista en Alergia e Inmunología.El médico aseguró que muchas de estas personas lo vinculan con "el estado de ansiedad que genera el aislamiento", lo que resulta verosímil "dado que somos una unidad y los estados de ánimo repercuten en todo"."El alérgico reacciona a los alérgenos de su medio ambiente y, en general, a un grupo que llamamos 'intra-domiciliarios' -como son los ácaros, el epitelio del gato y otros- y el hecho de estar encerrados, claramente podría afectar más a un paciente con este tipo de sensibilidad", dijo.Por eso, la indicación es "ventilar la casa, en especial, los dormitorios"."El otro problema son las reacciones típicas por mal uso de los desinfectantes, como la lavandina, que se debe usar de forma adecuada, porque si no producen dermatitis de contacto, en algunos casos con cuadros severos", dijo a Télam.El especialista informó también que están consultando "mayor cantidad de pacientes por alergia al látex" de los guantes que algunos usan como medida de prevención ante el coronavirus, y también hay preocupación por aquellos "que se deprimen y dejan de tomar la medicación antiasmática".Por eso,, ya que claramente "no es conveniente estar mal de los pulmones en una pandemia por un virus respiratorio".Finalmente, puede surgir que un paciente con sospecha o alergia a medicamentos decida por sí solo dejar el tratamiento o evitar algún procedimiento médico, porque se le dificulta ser evaluado por un profesional."Como siempre -pero ahora más que nunca- no esperemos a que las cosas empeoren, hable con su clínico para evaluar opciones y pida una consulta virtual con un alergólogo, porque hoy en día hay muchas soluciones que se pueden instrumentar en forma no presencial", recomienda el especialista.Los alérgicos -como sucede con otros grupos poblacionales de riesgo- deben "extremar los cuidados" para evitar una complicación durante la pandemia, en particular "seguir con las consultas al médico clínico y alergólogo de cabecera""No se deje estar, las alergias siguen a pesar del Covid-19", concluyó Marino.