Intendente tildó de "irresponsable" al pastor por quien debieron aislar a 200 personas

El intendente del municipio bonaerense de San Pedro, Cecilo Salazar, calificó hoy como "un irresponsable" al pastor evangélico contagiado de coronavirus cuyo caso obligó a que tuvieran que ser aisladas 200 personas, en tanto para esta tarde se aguardan los resultados de cinco hisopados en realizados contactos estrechos con síntomas.Se trata de un religioso de esa ciudad del noreste bonaerense que violó la cuarentena y realizó no sólo actividades en el templo a puertas cerradas con sus fieles, sino que además visitó en sus casas a distintos vecinos."Una persona me llamó el jueves pasado para contarme que el pastor tenía síntomas compatibles con Covid-19. Envié enseguida al equipo de salud y le realizaron el hisopado", contó en declaraciones a Télam el jefe comunal.El sábado,"Desde entonces, intentamos que nos dijera con quiénes había estado en contacto pero él se mostró remiso a dar información y nos dijo que tenía su congregación cerrada desde hacía tres meses. Pero la gente empezó a llamarnos para contar que él seguía visitando fieles por la ciudad", relató Salazar.El intendente expuso que, por ese motivo,"Esta tardecita estarán los resultados", anticipó y manifestó que "a la vez,Salazar afirmó que anoche se realizó el test "a otras 4 o 5 personas, cuyos resultados tardarán unos días más" y evaluó que, "a medida que pasen los días, "existe la posibilidad de que aparezcan más casos".Con todo, el jefe comunal analizó que como se descubrió con prontitud el nexo epidemiológico y se dispuso un aislamiento estricto, "la situación está controlada" y apuntó que "estamos atentos a todos los vecinos, pendientes de si presentan síntomas para hacer hisopados".El jefe comunal precisó que en el distrito se registran 52 casos de Covid-19, de los cuales cuatro ya fueron dados de alta "y el resto cursa su enfermedad en buen estado de salud: algunos en camas extrahospitalarias -porque no tenían dónde aislarse de sus familias- y otros en sus casas"."Estábamos a punto de pasar a la fase 5 de la cuarentena. Esperamos no tener que retroceder porque ello perjudicaría a los pequeños comercios. Aquí todo el mundo cumple con los protocolos y cuidados. Sería injusto que por un irresponsable paguen todos los vecinos", opinó."Esperemos que podamos permanecer en la fase 4 teniendo en cuenta que el nexo epidemiológico está detectado y todos sus contactos estrechos controlados", abundó.El jefe comunal precisó que radicó una denuncia contra el pastor ante el fiscal Matías Di Lello, titular de la Fiscalía Federal de San Nicolás, "porque no quería colaborar con nosotros informándonos con quién estuvo en contacto".Explicó que el religioso realiza el aislamiento en el Complejo del Ex Tiro Federal con custodia policial porque se busca garantizar "que se quede ahí y no contagie a nadie más".