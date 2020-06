Suman 1.280 los fallecidos y 62.268 los contagiados desde el inicio de la pandemia

Un 95,20% (2.223 personas) de los nuevos infectados de hoy (2.335) corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires.Según el reporte vespertino, hubo 35 nuevas muertes: 21 hombres, 13 residentes en la provincia de Buenos Aires de 62, 82, 76, 82, 75, 53, 82, 45, 81, 75, 81, 87 y 87; Siete residentes en la Ciudad de Buenos Aires de 52, 55, 60, 61, 81, 76 y 66 años; y uno de 73 años, residente en la provincia de Córdoba;También 14 mujeres, 4 residentes en la provincia de Buenos Aires de 90, 89, 88 y 46 años; y 10 residentes en la Ciudad de Buenos Aires de 83, 88, 75, 95, 75, 52, 92, 93, 91 años y una sin dato de edad.El parte matutino precisó que murieron 13 personas, 3 hombres, uno de 63 años, residente en la provincia de Buenos Aires; uno de 85 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires; y uno de 53 años, residente en la provincia de Chaco;Además, 10 mujeres, tres residentes en la provincia de Buenos Aires de 60, 38 y 94 años; cinco residentes en la Ciudad de Buenos Aires de 71, 89, 96, 84 y 47 años; una de 71 años, residente en la provincia de Neuquén; y una de 61 años, residente en la provincia de Chaco.De los diagnosticados hoy con Covid-19, se registraron en la provincia de Buenos Aires 1.279 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 944; en Chaco, 31; en Chubut, 1; en Córdoba, 2; en Corrientes 2; Entre Ríos, 5; en Jujuy 16; en La Rioja 4; Mendoza, 1; en Misiones 1; en Neuquén, 18; en Río Negro, 24; en Salta 3; Santa Fe, 3, y en Santiago del Estero, 1.En tanto, no se notificaron contagios en Formosa, La Pampa, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.Catamarca continúa sin registrar contagiados con coronavirus.El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 30.265 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 26.359; Chaco, 1.961; Chubut, 120; Córdoba 637; Corrientes, 117; Entre Ríos, 278; Formosa, 70; Jujuy, 91, y La Pampa, 7.La Rioja alcanza 80 casos; Mendoza, 168; Misiones, 40; Neuquén, 461; Río Negro, 849; Salta, 30; San Juan, 8; San Luis, 11; Santa Cruz, 51; Santa Fe, 420; Santiago del Estero, 24; Tierra del Fuego, 149, y Tucumán, 72.Además, se incluyen, en Tierra del Fuego, 13 casos en las Islas Malvinas, según información de prensa debido a que por la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto de la Covid-19 en esa parte del territorio argentino.A partir de hoy se reforzaron los controles en el transporte público y en 40 accesos a la ciudad de Buenos Aires, con retenes en los pasos habilitados, para evitar la circulación de personal no esencial.En el marco de esas medidas, el tránsito en las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires bajó hoy apenas 2% con respecto al lunes pasado, informó el gobierno porteño, a la vez que se registraron largas filas de autos esta mañana en los accesos debido a la intensificación de los controles para evitar la circulación de personas no autorizadas.Por otra parte, las provincias de Formosa, Jujuy, La Pampa, Chubut y Misiones que llevaban a mediados del mes pasado entre 20 y 60 días sin nuevos casos de coronavirus gracias a los controles y la política sanitaria local, debieron volver a cero en el conteo porque aparecieron personas infectadas en las últimas semanas.Respecto de las medidas económicas postpandemia, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aseguró hoy que existe un “plan de recuperación económica”, y precisó que se basa en “potenciar el trabajo en barrios vulnerables, garantizar un ingreso universal y urbanizar 4.000 barrios de emergencia”.En una entrevista con radio Continental, el funcionario explicó que “el primer punto tiene que ver con el plan Potenciar Trabajo", que incluye "créditos no bancarios y máquinas y herramientas que brinda el Estado para hacer mover la rueda de la economía”.El ministro indicó que el segundo punto de la recuperación económica está vinculado a “garantizar un ingreso universal, lo que implicará reconvertir los planes actuales en un ingreso de base de carácter universal”.La declaración se produjo el mismo día en que la OMS contabilizó por primera vez más de 10 millones de casos de coronavirus en todo el mundo, de los cuales un millón fue detectado sólo en los últimos cinco días, lo que demuestra que la curva de contagios sigue ascendiendo, especialmente en Estados Unidos, Brasil e India, tres de los cuatro países con mayor número de infectados.Al margen de los países más castigados, Japón y Portugal fueron hoy dos ejemplos de aquellos donde la enfermedad parecía quedar atrás y sin embargo hubo rebrotes en los últimos días, aunque en ambos casos sus autoridades negaron que se trate de una segunda ola de contagios.Tokio, la región más afectada de Japón registró este fin de semana la cantidad más alta de nuevos casos desde el levantamiento del estado de emergencia, hace un mes, que autoridades sanitarias atribuyeron a un brote registrado en locales nocturnos.En Portugal, en tanto, el número de enfermos de Covid-19 ingresados en hospitales fue hoy el más alto desde el 7 de mayo pasado pero el Ministerio de Salud aseguró que “no hay sobrecarga” del sistema hospitalario, mientras en Lisboa y sus alrededores se reimplantó el confinamiento de las personas ante el aumento de los contagios registrado en los últimos días.En Estados Unidos, el vicepresidente Mike Pence dijo que el aumento de los contagios se debe a “una combinación entre el incremento de los test y el hecho de que muchos jóvenes se han estado reuniendo sin respetar las medidas de seguridad establecidas”.En Brasil, la capital, Brasilia declaró el estado de calamidad pública debido a la evolución de la curva de contagios tras haber reanudado parte de la actividad económica en mayo, en contraste con la salida gradual de la cuarentena que siguen llevando adelante San Pablo y Río de Janeiro, los dos estados con mayor cantidad de casos y de muertes en el país.En cambio, en Chile, el ministro de Salud, Enrique Paris, afirmó que comenzó a registrarse una “incipiente mejoría”, mientras llamó a no bajar los brazos y “seguir combatiendo el virus con mucha fuerza”, en tanto hoy se reportaron más de 4.000 casos de coronavirus y 66 muertos nuevos.