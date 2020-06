Presentan una guía para abordar los consumos problemáticos en los medios públicos

Segu en vivo la presentacin del Protocolo para Medios de Comunicacin Pblica para el Tratamiento de Contenidos sobre Consumos Problemticoshttps://t.co/CxRg08h0g5 Sedronar (@Sedronar) June 29, 2020

El secretario de Medios y Comunicación Pública, Pancho Meritello, junto a la secretaria de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar), Gabriela Torres, presentó hoy una guía de buenas prácticas para el tratamiento de contenidos sobre consumos problemáticos en los medios públicos nacionales.La presentación se realizó a través de una videoconferencia que fue transmitida en vivo por el canal de youtube de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública y estuvo acompañado por una serie de capacitaciones para los trabajadores en temáticas vinculadas con consumos problemáticos.“Este protocolo, como todo lo que venimos haciendo, lleva la lógica de responsabilidad en la comunicación que se da desde los medios públicos y, al mismo tiempo, hacernos cargo de las problemáticas de la ciudadanía con abordajes adecuados y no estigmatizantes”, aseguró Pancho Meritello, secretario de Medios y Comunicación Pública.Por su parte, Claudio Martinez, subsecretario de Medios Públicos, agregó: “No es nuestra intención decir a los medios privados qué tienen que decir o cómo lo tienen que hacer. Nuestro objetivo es promover desde el Estado una comunicación que cree ciudadanía y que no haga daño”.Al finalizar, Gabriela Torres, titular de SEDRONAR, concluyó “El objetivo es no hablar con liviandad de un tema tan complejo y siempre sabiendo que para que haya una adicción o un consumo problemático antes hay un abuso de sustancias y alguien que padece”.El Protocolo para Medios de Comunicación Públicos es un documento a través del cual los medios de comunicación gestionados por el Estado Nacional se comprometen a trabajar, junto al Sedronar, para lograr un abordaje adecuado de los contenidos vinculados con adicciones, que tiene como punto de partida no exponer o estigmatizar a las personas que consumen, ni relacionarlas con la violencia.Este protocolo impulsa a comprender que hay personas en situación de consumo a las que se les debe respeto, ya que nadie se define por aquello que consume. Y a no centrar el problema en los jóvenes, en particular de sectores vulnerables, además de establecer criterios editoriales para no encasillar las noticias vinculadas a los consumos problemáticos en las secciones de policiales o seguridad, entre otras.Las recomendaciones también proponen diferenciar a las personas que consumen (demanda) de las redes de narcotráfico (oferta), y comunicar en la diversidad, pluralidad de voces, con fuentes confiables y con conocimiento de la temática.Estuvieron presentes el subsecretario de Medios Públicos, Claudio Martínez; la titular de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Miriam Lewin; la vicepresidenta de Telam, Antonia Portaneri; la gerenta General de Contenidos Públicos S.E., Jésica Tritten; el director de la Televisión Pública, Eliseo Álvarez, y el director de Radio Nacional, Alejandro Pont Lezica.