"Es una imagen que no nos gusta y no queremos", dijo Marinucci sobre aglomeración en estación Merlo

El titular de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, consideró hoy un "caso excepcional" que "obviamente" no quieren que se repita la aglomeración de pasajeros que se registró esta mañana en un túnel de la estación Merlo del ferrocarril Sarmiento, donde comenzó a regir desde hoy el sistema de reservas previas a través de la aplicación "Reservá tu Tren".En este sentido, al ser consultado sobre la posibilidad de aumentar la frecuencia del servicio para evitar así amontonamientos, Marinucci destacó la necesidad de "administrar el flujo de pasajeros con la cantidad de trenes" que se encuentran en funcionamiento, y reafirmó que "no hay más material rodante para poner a disposición de los usuarios"."Son casos excepcionales que obviamente no queremos que ocurra", sostuvo Marinucci en diálogo con TN, al ser consultado sobre las imágenes que, a través de las redes sociales, mostraron hoy la aglomeración que se registraba en un túnel de la estación Merlo del ferrocarril Sarmiento.En este marco, el titular de Trenes Argentinos destacó que desde el 19 de marzo pasado se trabaja "activamente" para mantener el distanciamiento social en el marco de la pandemia de coronavirus.Por otro lado, añadió que no se puede reducir la frecuencia de ocho minutos entre tren y tren porque "no levantaría nunca la barrera" y contó que trabajan para "avanzar cuanto antes" en la construcción de "pasos alto o bajo niveles para poder aumentar la frecuencia de los trenes".El sistema "Reservá tu Tren", es obligatorio a partir de hoy en el ferrocarril Sarmiento para todos los trabajadores esenciales que utilicen el servicio de 6 a 10 -sentido hacia la ciudad de Buenos Aires- en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige para contener la propagación del coronavirus, informó el Ministerio de Transporte.Sobre las reservas, explicó que se puede realizar con cinco días de anticipación para utilizarla en cinco días consecutivos.Además de a través de la app, las reservas pueden hacerse desde la página web. http://argentina.gob.ar/reservatutren o llamando al call center 0-800-222-8736 (TREN).Marinucci reiteró también que la aplicación "Reservá tu Tren" se extenderá en las próximas semanas a las líneas Roca y Belgrano Sur.En declaraciones a radio Provincia, dijo que la idea es "garantizarles a quienes toman el tren que no tengan que movilizarse a otra estación, así que todas están habilitadas con sus controles para que sólo puedan tomar el tren los trabajadores esenciales"."De este modo, buscamos mantener el distanciamiento social y sostenerlo en el tiempo cuando salgamos de la cuarentena. En las próximas semanas lo vamos a extender al Roca, al Belgrano Sur, incorporando las actualizaciones necesarias", agregó.El funcionario contó que "previo a la cuarentena teníamos 600 mil usuarios, el 23 de marzo bajó a 30 mil, en 100 días de cuarentena fue incrementando y pasamos a 150 mil usuarios por día, y eso hace que no se pueda estar controlando el distanciamiento y por ello pusimos en marcha la app"."Es una app 100 por ciento desarrollada desde Trenes Argentinos y tiene que ver con que esto se sostenga en el tiempo y se extienda en todos los servicios para aquellos que no tienen la habitualidad de utilizar el tren, y puedan desde su casa saber el horario preciso en el cuál pasa", concluyó.